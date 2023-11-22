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嘉縣鹿草焚化爐整改將試運轉 縣長視察爐床

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣鹿草焚化爐整改預定12月起試運轉，縣長翁章梁（左）昨天進入爐床視察。記者黃于凡／攝影
嘉義縣鹿草焚化爐整改預定12月起試運轉，縣長翁章梁（左）昨天進入爐床視察。記者黃于凡／攝影

嘉義縣鹿草焚化廠營運超過20年，垃圾處理效能從每天900公噸降為820公噸，9月動工整改，第1階段預計月底完工、下月開始試運轉處理嘉縣每天產生的300公噸垃圾；縣長翁章梁昨天進入焚化廠爐床視察，讚許同步提高發電量、減少排汙。

嘉縣環保局指出，鹿草焚化廠整改工程斥資14億元，採ROT（ 整改、移轉、營運）方式，未來此廠垃圾焚燒分配比率為縣府55%、達和環保公司35%、環保署10%，縣府焚燒民生垃圾將提供每公噸200元回饋金，達和須付回饋金則從每公噸200元提高到400元。

翁章梁昨與環境部大氣環境司副司長張根穆、環境部環管署長顏旭明、環境部環管署南區環境管理中心主任石秉鑫等人視察，3人也都曾任嘉縣環保局長；現任嘉縣環保局長張輝川說，整改工程將爐床更新為新型，提升燃燒效率並抑制爐內燒結塊，也同步更新發電機及空汙防治設備，將提高約26%發電量，減少約6成空汙，底渣則從每天57公噸減少至45公噸。

環保局表示，12月開始試運轉後，逐漸消化整改期間打包暫置的垃圾，第2階段整改預計明年9月至11月，屆時已整改好的爐床將持續 運作，仍可焚燒民生垃圾。

環境部 環保局長 翁章梁

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