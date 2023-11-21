台灣基進「三點」 徐巧芯挑語病「慘」字回敬

台灣基進發言人楊佩樺在台北市永春一處大樓掛出「告將軍、罵國軍、下架徐巧芯」，引起國民黨立委參選人徐巧芯注目並挑出語病，她語帶嘲諷，「『下架徐巧芯』，欸，那個，我其實現在還不是立委⋯⋯按照她的說法，1月13日下架的只能是議員身分，謝謝她支持我選上立法委員，愛妳。」

徐巧芯在臉書表示，基進黨真可憐，花大錢她的競選總部旁邊上看板，但寫的內容全錯，笑到肚子痛，看板寫「告將軍」，但郭璽是只是「前海軍顧問」，「連我告發對象是誰都不知道，看新聞請仔細，不要到處丟臉好嗎？」

另外的，「罵國軍」，徐巧芯說，罵的是國防部長邱國正認證的黑熊學院、漆彈社團成員、民進黨認為的國防專業不分區立委阿里不噠沈伯洋，「什麼時候算國軍了，不要羞辱軍人。」

徐巧芯說，最重要的是「下架徐巧芯」，但她現在不是立委，「寫了11個字結果內容全錯，只能一邊笑到肚子痛一邊幫基進黨寫個慘字。」