二仁溪汙染整治見成效 嚴重汙染由30.9％下降至17.3％

二仁溪汙染被認為是歷史共業，尚未清除的有毒電子廢棄物何時清理，受各界重視。 台南市環保局今表示，汙染程度已大幅改善，至今年10月，嚴重汙染比例和去年相較，已從30.9%下降至17.3%，共改善13.6%。今年向環境部爭取到986萬，於明年啟動「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」，持續清除河道上裸露的廢棄物，捍衛水環境。

南市環保局指出，二仁溪整治工程從2009年迄今，包含中央水利署、環境部和台南及高雄市府在內，共投入超過10億經費，清除超過13.6萬公噸的廢棄物。嚴重汙染比例已大幅下降，其中三爺溪網寮橋、五空橋段也首度從嚴重汙染改善為中度汙染。此外，根據2019的二仁溪生態物種調查，在中下游水域調查到的魚類種類數，已從20多年前的10多種，增加至41種，生態復育成果也持續顯現。

今年10月29日，環境部長薛富盛由環保局長許仁澤、二仁溪舢筏協會理事長蘇水龍陪同到二仁溪視察，薛表示會同水利署研商整治經費，加速二仁溪整治作業。市府環保局今年7月20也順利爭取到中央經費986萬餘元，將辦理「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」，現計畫已上網招標中，預計從明年起於南萣橋上游450公尺處為試辦場址，試行清理作業。

環保局表示，針對違規排放業者持續稽查，統計2021年至今年11月20日，共執行2954件次稽查、放流口採樣898件次、處分137件次、處分金額2389萬餘元。並同步針對上游高汙染潛勢的61家業者列管，從2022年以來已查獲6家違規，共祭出645萬餘元的罰鍰，情節重大的移法偵辦。