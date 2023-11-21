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台南柳營代天院今王船開光點眼 29日「送王」掀高潮

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南柳營代天院王船醮典上午舉行隆重王船開光點眼儀式，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
台南柳營代天院王船醮典上午舉行隆重王船開光點眼儀式，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影

3年1科的台南柳營代天院王船醮典蓄勢待發，今上午舉行王船開光點眼儀式，之後由數百鄉親們協力拉起繩索將王船推行至約50公尺外的王船地，歷時近2小時完成，壓軸「送王」燒王船科儀，安排本月29日凌晨登場，屆時將掀起最高潮。

柳營王醮傳承百年以上，信仰地區包括柳營、新營、鹽水等地，是地方重要信仰，被稱為唯一不靠海、是少見內陸的王醮；每逢子、卯、午、酉係建醮科年，去年11月獲公告登錄台南市定民俗，列入文資保存後首辦癸卯科「柳營王醮」，這次王船醮更具意義。

柳營代天院依傳統，由今年農曆7月1日起透過鑼壇大典，每天由當地士林、光福、中埕、東昇等4里居民信徒輪流敲鑼打鼓，直到遊王公降駕指示王醮事宜，結果在第19日（農曆7月19日）遊王公降示，決定國曆9月26日開斧建造王船，日前由王船師傅建造完成。

廟方上午依循科儀由道士宣讀相關咒語，完成繞行王船四周後，安排王船開光點眼儀式，由副市長葉澤山、代天院主委盧朝仁等人輕點王船眼部完成，立委賴惠員、柳營區長顏文穗、市議員蔡育輝、沈家鳳、王宣貿、陳秋宏、市長黃偉哲夫人劉育菁等人與會，現場湧入近千人，還有參與友廟宋江陣、獅陣等，廟前鑼鼓喧天，熱鬧滾滾。

上午約10點半，眾人協力將王船透過大繩索緩緩從代天院王船廠拉出，與會數百名鄉親拉著繩索在廟方指揮不時調整繩索角度、力道，現場人群蠢動，場面十分壯觀，約20分鐘後大功告成，順利拖行至50公尺外的王船地。

代天院主委盧朝仁說，「遊王號」王船就是遊王公的「戰船」，王船長約15公尺、寬6公尺、中桅15公尺，體積與上科王船相當，11月25日起鼓入醮，29日凌晨壓軸「送王」燒王船，邀請各地信眾與會。

台南柳營代天院主委盧朝仁（左一）。記者謝進盛／攝影
台南柳營代天院主委盧朝仁（左一）。記者謝進盛／攝影
台南市副市長葉澤山為王船開光點眼。記者謝進盛／攝影
台南市副市長葉澤山為王船開光點眼。記者謝進盛／攝影
台南柳營代天院王船醮今上午舉行隆重王船開光點眼儀式，虔誠鄉親們拉起繩索小心將王船拉出。記者謝進盛／攝影
台南柳營代天院王船醮今上午舉行隆重王船開光點眼儀式，虔誠鄉親們拉起繩索小心將王船拉出。記者謝進盛／攝影
廟前湧入熱情鄉親一早就來等候排隊準備拉王船。記者謝進盛／攝影
廟前湧入熱情鄉親一早就來等候排隊準備拉王船。記者謝進盛／攝影
柳營代天院「遊王號」王船長約15公尺、寬6公尺、中桅15公尺，與上科王船併稱最大艘，記者謝進盛／攝影
柳營代天院「遊王號」王船長約15公尺、寬6公尺、中桅15公尺，與上科王船併稱最大艘，記者謝進盛／攝影

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