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全台海拔最高阿里山祝山車站 3年整修完成啟用

中央社／ 嘉義縣20日電

經3年整修阿里山林鐵祝山車站今天啟用，是全台海拔最高車站，也是第一座鑽石級綠建築高山車站，並採用智慧生態照明，具蓄水功能及雙層單側岸壁式弦月造形月台，打造阿里山新地標。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天舉辦「再現祝山-迎曦朝聖」祝山車站啟用典禮。林鐵及文資處長黃妙修、林業保育署副署長廖一光、鄒族長老、香林國小及十字國小全體師生，共同見證歷史時刻。

與會賓客搭乘百年蒸汽火車SL-31迎賓列車，從阿里山站出發前往祝山站，鄒族長老以古禮為車站啟用祈福，來自來吉部落的鄒族古謠隊獻唱塔山之歌，優美的原聲穿透祝山車站，撼動賓客心靈。

黃妙修接受媒體聯訪表示，原本2年要完工的祝山車站，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延後1年完工，車站保留弧形月台，延續文資價值，是國民記憶中最美的曲線；鋼構與國產紅檜、柳杉與相思木材的結合，剛柔並濟、易於維護。

黃妙修說，祝山車站不但是兼含文化景觀、生態永續及友善服務概念的車站，更為阿里山林鐵更創下5筆國內第一紀錄，包括全台海拔最高車站（海拔2451公尺）、第一座鑽石級綠建築高山車站、第一座採用智慧生態照明的車站、第一座具蓄水功能月台車站及第一座雙層單側岸壁式弦月造形月台。

黃妙修表示，通往車站的觀日鐵路於1986年1月13日通車啟用，是阿里山林鐵第一條由國人自行規劃建造的觀光路線。明天祝山線觀日列車即將恢復停靠祝山車站，祝山線單程車票恢復原價新台幣150元，大家搭乘林鐵前往觀賞日出景致之餘，不妨佇足探訪美麗的祝山車站。

阿里山 綠建築 鄒族

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