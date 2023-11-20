虎埤網美照攝影賽評選 曾意雯的黃金雨步道奪冠

2023「虎埤網美我上媠」網美照攝影比賽，評選結果下午出爐。第一名曾意雯，作品「悠遊黃金雨步道」。第二名邱嘉松，作品「西拉雅族的母親」。第三名黃俊諺，作品「再泛虎埤嬉樂龍」。各獲1萬元不等獎金，另多名佳作一併公告虎頭埤風景區官網、粉絲頁。

觀光旅遊局局長林國華表示，「虎埤網美我上媠」攝影比賽5月1日至11月15日徵稿，今天請來評審老師評選，過程公平、公開、公正，以創意、創新、構思、攝影技巧、圖像品質為「主要評審標準」，評選出優秀作品。

市長黃偉哲表示，比賽以虎頭埤風景區自然景觀、歷史人文、遊憩設施為背景，拍攝設備、手法不限可以無拘無束隨意拍，跳脫一般攝影比賽的固定模式，不限制攝影器材與主題，讓民眾不受侷限玩創意，讓民眾一起來欣賞虎頭埤風景區的美及有創意的拍照手法。