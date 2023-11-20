日治時期台灣12尊真言宗觀音 只尋獲7尊其餘下落不明

日本高野山真言宗無量寺第28世高僧豐田真彰，今天會同佛光大學教授等人到雲林縣北港朝天宮及彌陀寺尋訪早年日治時代的觀音文物，並以日本儀式誦經祈福，佛光大學教授闞正宗說，日治時代皇民化禁止佛教以外宗教，當年12尊觀音供奉在雲嘉南地區的廟，如今只尋得7尊，其餘下落不明，豐田真彰專程前來探訪並瞻仰總督贈匾，見證台日宗教歷史。

日本真言宗豐田法師今天在佛光大學教授關正宗及中正大學副教授林韻柔等人陪同抵北港朝天宮，受到朝天宮副董事長蘇健榮、當董蘇慧敏、董事林美慧等人熱忱接待，期待透過實地考察，還原日治時期真言宗在台灣傳教情形，豐田法師除拜媽祖並在觀音殿依日式宗教儀式舉行「大般若轉經會」祝福平安。

闞正宗說，日治時代皇民化禁止佛教以外的宗教，所有神廟都須淨空，朝天宮屬臨濟宗所以未受禁令，1941年總督府開放日本真言宗進駐各神廟設布教所，雲嘉南共12尊觀音進駐各廟，經雲科大調研，查出土庫順天宮、褒忠馬鳴山鎮安宮、元長餐峰宮及嘉義溪口北極殿，台南有3尊，其餘至今下落不明，豐田法師此行專程來了解相關史物。

在北港文史工作者紀雅博引導下，一行人瞻仰朝天宮1913年（民國2年）第5任日本總督佐九間左馬太所贈送之「享于克誠」及13任總督石琢英藏所贈「神恩浩蕩」匾額，並細說當年係因總督感謝媽祖救其夫人遠離水土不服之症特來贈匾的歷史，讓豐田法師等人感到神奇，並在匾前合影留念。

今年5月北港集雅軒文物出土的相關線索發現第5尊日本觀音，是由早年朝天宮管理人阮火權與蔡瑞福保存於現今北港彌陀寺內，經考證彌陀寺確為當年真言宗的北港布教所，豐田法師等人前往探訪，能見到百年前分布台灣的觀音，感到無比珍貴，期待早日尋獲其他觀音，以能完整還原當年的傳教史。