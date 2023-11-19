蘋果劇團雲林公演精彩歌舞劇 台塑以劇傳達海洋環保

台塑企業積極推動台灣文化特色，今天下午在斗六市膨鼠森林公園邀請知名兒童劇團「蘋果劇團」帶來精彩的海洋環保歌舞劇《黃金海底城》公演，透過歌舞劇傳達「生態保育，人人有責」，吸引眾多小朋友觀賞，現場並有公益義賣，熱鬧滾滾。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑指出，台塑企業王詹樣公益信託推動台灣特色文化發展計畫，以發揚台灣傳統藝術及本土特色文化，13年來積極推動優質文化下鄉，讓傳統藝術文化薪火相傳，迄今在雲林已辦理80場劇團公演，包括「明華園戲劇總團」、「紙風車劇團」、「亦宛然掌中劇團」、「大龍峒金獅團」、「如果兒童劇團」、「蘋果劇團」等知名劇團巡演，讓雲林鄉親也能就近欣賞優質藝文演出。

今邀請知名兒童劇團「蘋果劇團」帶來精彩的海洋環保歌舞劇《黃金海底城》，經由歌舞劇表演傳達「生態保育，人人有責」，喚起大家關注海洋環境。現場並有公益義賣，除了小遊戲及精美小禮物，為呼應海洋環保，特別請來台塑生醫的洗潔精智慧補充站機台進駐，以節能減碳、減少垃圾為主題推廣環保洗潔精，消費者只要自備空瓶就可以每公升40元的超低價格，買到市售119元的瓶裝洗衣精，環保又可省荷包，吸引大批民眾認購。