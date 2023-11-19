「好歸塑」回收車快速絞碎瓶罐 台數科百人淨灘超有感
台灣數位光訊科技集團今天號召逾200員工到雲林縣台西海岸展開大規模淨灘，不到1小時就撿了上千個瓶罐，讓大家不敢相信海岸那麼髒，雲林縣長張麗善、立委劉建國也應邀參加，一起把垃圾投入全球首台「好歸塑」回收車，當場快速把瓶罐絞成碎片，張麗善說，為降低海廢氾濫，縣府廣設海廢暫置場，今年已去化約553公噸再利用並委託台化協助處理流刺網已見成效，感謝企業共同維護海洋。
響應今周刊發起的「還海行動1095」淨灘行動，台數科集團董事長廖紫岑今天率領超過兩百名員工，回到故鄉雲林，看見家鄉海岸垃圾充斥不禁感嘆，短短一上午就清出上噸的海廢垃圾，其中以飲料杯、寶特瓶等生活垃圾居多，海岸更到處都是漂流木，還有許多丟棄的漁網、浮球和保麗龍。
「怎會有那麼多垃圾？」許多員工百思不得其解，廖紫岑指出，實地淨灘就可知道做好回收、少用一次性塑膠製品真的很重要。這次淨灘最引人注目的是由台灣團隊「FNG 世代設計」歷時3年打造的全球首台「好歸塑」回收車。
大家把清洗好的寶特瓶送上回收車快速絞成碎片，可縮減比原本20分之1的空間，省去許多運輸成本，且絞過的乾淨碎片，再利用率高達99%，每回收4個寶特瓶還能獲得1元的回饋金直接存進悠遊卡，當作員工公基金，許多員工都搶著撿、搶著絞，既可淨灘又可爭取員工福利。
雲林縣長張麗善也一起體驗「好歸塑」回收車，感到科技的神奇與便利，她說，除了漂流的瓶罐，漁具海廢也很多，縣府與雲林區漁會已簽署應變支援協定，在各漁港碼頭廣設5處海廢及兩處蚵貝殼暫置區，減少廢棄漁網等污染源流入大海，今年共收置2134公噸蚵貝，去化553公噸再利用，同時也委請台化公司協助回收流刺網2200公斤。
張麗善說，目前已有28個企業團體認養海岸，認養率由去年38%升至目前70%，感謝台數科推動ESG永續發展的用心，一同守護雲林海洋環境。
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