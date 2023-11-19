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停擺4年 台南學甲動保園區今辦說明會 下月將動工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南學甲動保園區預定地現址。圖／台南市動保處提供
台南學甲動保園區預定地現址。圖／台南市動保處提供

台南學甲多功能教育園區興建案因4年多前抗爭停擺，今天上午再度辦理說明會，過程中零星爆發民眾舉白板發洩不滿後順利完成，確定12月5日動工，預定後年底完工，總經費逾4億元。

學甲多功能教育園區，落腳完成遷葬的學甲第六公墓原址，面積約1.9公頃，規畫有動保教育館、動物收容館、多功能廣場、生態滯洪池等公園化空間，收容犬貓部分則是400隻遊蕩犬和40隻貓。

全案原預定4年多前動工，也開地方座談會，但周邊民眾反對並組自救會，2020年9月市長黃偉哲在議會喊出「擱置爭議、建設先行」，針對園區案先行推動水利工程、基地內滯洪池、公園化空間、多功能廣場及教育館等設施，全案分二期施工，總經費約4.03億元。

學甲區長張明寶及農業局動保處今年初陸續拜會各里釋疑，彙整地方對於園區經營意見，並帶民眾前往台中動物之家后里園區參訪，了解未來學甲園區收容和公園化的建設，逐步化解歧見。

全案10月以1.72億元完成工程發包後，市府並到學甲慈濟宮參拜保生大帝，以連5聖杯選定12月5日動土。工程分二期進行，總經費4.03億元，預定2025年底完工。

市府今上午在學甲國小辦說明會，秀昌里長謝金雀、慈福里長李新進等人到場，會場湧入300人，居民王美雲等人發言質疑動保園區功能，也抱怨學甲遊蕩狗亂竄，更質疑土方來源，一度台下還拿出抗議白板，現場一度鼓譟。

動保處長周志勲及張明寶則不厭其煩說明，強調土方來自白河水庫淤土，檢驗完全合格，也展現誠意向居民致歉動保園區興建過程紛擾，同時也掛保證，園區聯外道路目前寬不到6米拓寬為12米。

最後說明會歷經約2小時，上午近11點平和落幕，多名與會鄉親說，「這次市府算有誠意」，但後續仍會強力監督到底。

停擺4年台南學甲動保園區今辦說明會 ，會場擠滿民眾，湧入逾300人。記者謝進盛／攝影
停擺4年台南學甲動保園區今辦說明會 ，會場擠滿民眾，湧入逾300人。記者謝進盛／攝影
停擺4年台南學甲動保園區今辦說明會 ，預定下月動工，後年底完工，圖為完工示意圖。圖／台南市動保處提供
停擺4年台南學甲動保園區今辦說明會 ，預定下月動工，後年底完工，圖為完工示意圖。圖／台南市動保處提供
停擺4年台南學甲動保園區今辦說明會 ，秀昌里長謝金雀表達民眾的疑慮。記者謝進盛／攝影
停擺4年台南學甲動保園區今辦說明會 ，秀昌里長謝金雀表達民眾的疑慮。記者謝進盛／攝影
停擺4年台南學甲動保園區今辦說明會 ，會場仍有民眾表達不滿，全案下月將動工。記者謝進盛／攝影
停擺4年台南學甲動保園區今辦說明會 ，會場仍有民眾表達不滿，全案下月將動工。記者謝進盛／攝影

滯洪池 黃偉哲 動物之家

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