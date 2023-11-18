台南登革熱多例關廟市場相關足跡 羅一鈞視察提醒這事

台南市截止今天下午3時確診79例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為2萬0576例，衛生局表示，登革熱病例雖呈現下降趨勢，然為保全防治成果，化學防治及強力孳清會持續進行至疫情歸零，籲請民眾配合防疫措施，早日除「疫」保健康。

鑒於近期許多登革熱確診病例皆有關廟市場相關足跡，今天在關廟市場內設立擴大採檢站，鼓勵市場攤商及民眾踴躍前來篩檢，盼盡快找出潛在個案，避免疫情持續擴散，衛福部疾病管制署副署長羅一鈞今天也前往視察市場擴大採檢執行狀況，現場民眾篩檢情況踴躍，對此表示肯定，另也要透過落實孳清、加強清消、擴大採檢多管齊下，即時阻斷傳播鏈，避免疫情蔓延。

登革熱防治中心主任蘇世斌一早也前往關廟區及新化區視察擴大採檢站及化學防治現場，為第一線辛苦的國軍弟兄及防疫同仁加油打氣，並提醒各項防疫措施務必精準、確實，以達良好防疫成效，同時叮嚀社區民眾天氣轉涼仍應加強自身防蚊措施，避免被躲藏在家戶內的病媒蚊叮咬提升染疫風險。

衛生局表示，近日受到強烈大陸冷氣團南下影響，各地氣溫偏低，中央氣象署亦發布低溫特報，今晚至明晨部分縣市易有10度以下氣溫發生，南市清晨配合輻射冷卻作用，預估最低溫可能落在16度左右，體感溫度甚至將低至12度，寒流來襲病媒蚊躲家戶，南市登革熱防治中心特別提醒，市民朋友除應注意保暖外，仍需加強自身防蚊措施。

根據研究，登革熱病媒蚊於低於攝氏20度環境下，幼蟲發育時間將延長，須低於攝氏16度以下環境生長及活動才會受到抑制，因此白天平均溫度仍適宜病媒蚊生存。

今天79例分別為仁德區13例，永康區8例，東區、南區及北區各7例，安南區6例，佳里區及新營區各5例，中西區、麻豆區及關廟區各4例，安平區及麻豆區各2例，大內區、西港區、新化區、歸仁區及學甲區各1例，年齡介於5歲至95歲。