斗六市區鐵路高架露曙光 張麗善：即將走完最後一哩路

斗六市區鐵路高架化進度今天傳出新進展，該案可行性評估先前來回送審10多次仍卡關，9月底複審後的修正意見是將斗六站北側彎道曲率半徑從730調整至1000，雲林縣政府經與台鐵局溝通，工務處長汪令堯今天證實已獲同意維持原計畫提出的曲率半徑730，具體優惠措施部分雙方也達成共識，後續積極完善報告書，盼能儘速開啟雲林縣的聯外交通網絡。

全台多個縣市陸續完成鐵路高架化，而雲林縣境內的斗六市區鐵路高架化，目前還在可行性評估階段，現況是市中心共有7處平交道，其中鎮北、保長2處車流量最大，因此不少人期待能消除平交道。

汪令堯今天表示，交通部鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查會於9月25日召開第19次會議，針對斗六市區鐵路立體化，有多數委員提出斗六站北側彎道質疑，要求改善至R1000。

汪令堯說，當時即在會中說明若配合改善斗六站北側彎道至R1000，最大之軌道偏移量約45公尺，需取得斗六都市計畫範圍內用地約6000多平方公尺，估算約須拆遷50棟建築物，但仍被退件並要求在可行性階段，要與台鐵局協商定調斗六站北側彎道的曲率半徑改善方案，本月15日已提送修正報告予交通部鐵道局及運輸研究所審查。

然而，要拆遷市中心的50棟店面及住家建築物非易事，取得代價高且地方民意不會同意，為此，縣長張麗善前天親自向交通部政務次長胡湘麟懇託，汪令堯昨也致電與台鐵局溝通。

經雙方深入討論，汪令堯表示，台鐵局認為該案可消弭7處平交道、3座陸橋及2處地下道，對於鐵路行車及平交道安全提升有助益，同意曲率半徑改善方案維持縣府原提出的規畫，在既有鐵路廊帶範圍局部，將斗六站北側彎道由R689彎道改善至R730，不再堅持R1000採用大範圍徵地改道方案。

「可行性評估終於走完最後一哩路」張麗善表示，相當感謝台鐵局對於斗六市區鐵路高架化支持，盼交通部鐵道局及運輸研究所能儘速依照先前審查會議建議，加速召開工作會議商談配合修正事宜，縣府會參照相關部會意見完善報告書，力拚今年底順利進入綜合規畫階段。