快訊

努力通過華語文能力檢定 印尼看護如何從照顧失智者學習

SBL假球案／裕隆隊MVP球員柯旻豪遭裁定「羈押禁見」

藍白民調誤差範圍喬不攏 生變幕後「柯文哲失聯8小時」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斗六市區鐵路高架露曙光 張麗善：即將走完最後一哩路

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六市中心有7處平交道，其中鎮北平交道的車流量最大，尖峰時間交通壅塞是常態。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六市中心有7處平交道，其中鎮北平交道的車流量最大，尖峰時間交通壅塞是常態。記者陳苡葳／攝影

斗六市區鐵路高架化進度今天傳出新進展，該案可行性評估先前來回送審10多次仍卡關，9月底複審後的修正意見是將斗六站北側彎道曲率半徑從730調整至1000，雲林縣政府經與台鐵局溝通，工務處長汪令堯今天證實已獲同意維持原計畫提出的曲率半徑730，具體優惠措施部分雙方也達成共識，後續積極完善報告書，盼能儘速開啟雲林縣的聯外交通網絡。

全台多個縣市陸續完成鐵路高架化，而雲林縣境內的斗六市區鐵路高架化，目前還在可行性評估階段，現況是市中心共有7處平交道，其中鎮北、保長2處車流量最大，因此不少人期待能消除平交道。

汪令堯今天表示，交通部鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查會於9月25日召開第19次會議，針對斗六市區鐵路立體化，有多數委員提出斗六站北側彎道質疑，要求改善至R1000。

汪令堯說，當時即在會中說明若配合改善斗六站北側彎道至R1000，最大之軌道偏移量約45公尺，需取得斗六都市計畫範圍內用地約6000多平方公尺，估算約須拆遷50棟建築物，但仍被退件並要求在可行性階段，要與台鐵局協商定調斗六站北側彎道的曲率半徑改善方案，本月15日已提送修正報告予交通部鐵道局及運輸研究所審查。

然而，要拆遷市中心的50棟店面及住家建築物非易事，取得代價高且地方民意不會同意，為此，縣長張麗善前天親自向交通部政務次長胡湘麟懇託，汪令堯昨也致電與台鐵局溝通。

經雙方深入討論，汪令堯表示，台鐵局認為該案可消弭7處平交道、3座陸橋及2處地下道，對於鐵路行車及平交道安全提升有助益，同意曲率半徑改善方案維持縣府原提出的規畫，在既有鐵路廊帶範圍局部，將斗六站北側彎道由R689彎道改善至R730，不再堅持R1000採用大範圍徵地改道方案。

「可行性評估終於走完最後一哩路」張麗善表示，相當感謝台鐵局對於斗六市區鐵路高架化支持，盼交通部鐵道局及運輸研究所能儘速依照先前審查會議建議，加速召開工作會議商談配合修正事宜，縣府會參照相關部會意見完善報告書，力拚今年底順利進入綜合規畫階段。

斗六 台鐵 鐵路高架化 張麗善

延伸閱讀

藍白合卡關 張麗善疾呼：大我大一點、小我小一點

雲林千人辦桌8道菜只要3800元 工作人員電話接到手軟

雲林第8所非營利幼兒園即將完工 明年2月開始招生

藍白會有共識 張麗善：等很久了

相關新聞

斗六市區鐵路高架露曙光 張麗善：即將走完最後一哩路

斗六市區鐵路高架化進度今天傳出新進展，該案可行性評估先前來回送審10多次仍卡關，9月底複審後的修正意見是將斗六站北側彎道...

嘉義打卡新亮點！歷經4年嘉義大林成都旅社重生營業

嘉義老建築再生再添一例！位於大林火車站前的「成都旅社」，獲老建築修復再生計畫補助491萬，改造後煥然一新，空間內正舉辦「...

嘉義最大眷村經國新城 市府推動交通寧靜友善示範區

嘉義市政府交通處向交通部提報「行人及高齡者友善示範區計畫」，選定市區人口最多、最大規模眷村經國新城，設置行人及高齡者友善...

如住進藝廊！嘉義瑞里知名城堡民宿展出12名藝術家作品

嘉義縣梅山鄉瑞里有間如城堡外觀壯麗的高帝園茶業民宿，吸引國內外遊客投宿於此，民宿負責人林淑媛也將所收藏近20幅台灣藝術家...

阻擋銀髮海嘯嘉義市推樂齡勇壯城市 奪台灣企業永續獎高齡友善領袖獎

嘉義市政府衛生局推動樂齡勇壯城市，減少潛在性肌少症及衰弱族群，委託壯世代教科文協會推動「全嘉動起來」系列活動，響應202...

讓青年回嘉 嘉市擬推「二地居」

嘉義市議員王浩昨天質詢，嘉市人口從98年起不斷減少外流，至今14年來直直落，不同隔壁台南市永康區大幅成長，要求市府相關單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。