台南新化「粉紅九重葛」不砍了 樹木專家提解方：未來更壯麗

台南新化有最美地標樹之稱的「粉紅九重葛樹」，已成知名地點，每年春天盛開如戴紅花冠，吸引無數遊客，市府水利局在進行雨水下水道工程時原本要砍除，經地方人士強烈請命及多名議員強力關切下，請嘉義大學樹木專家詹明勳重新評估，提供「藥方」加上妥善照顧，再存活50年至百年都不是問題。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳說，九重葛原名南美洲紫茉莉是多年生藤本植物，生命力強，經適當修剪及假植方式，工程完工再植回原地，並建議將涼亭從3公尺長加到6公尺以上，讓九重葛生長更茂盛漂亮，適當照顧可再存活50年至百年都不是問題，不知當初為何評估要砍除？

詹明勳指出，九重葛只要扦插就可存活，但移植過程還是要注意幾件事，植株前不能過度修枝，要保留2.5公尺的高度，不能損害到樹皮，假植到有遮陰的地方，避免陽光曬傷樹皮，約一周後就會長出新芽，待工程結束後再移回原地栽植，很快就可以生長茂盛，且會比以前更漂亮。

新化區南圳綠堤（嘉南大圳南幹線）堤岸2棵九重葛，盛開時如大紅花冠，有最美的地標樹之稱，北側因水利局進行新化區雨水下水道C幹線分洪工程，原計畫移除，引起居民強烈不滿，澆水照顧九重葛長達15年的陳姓市民說，每年春天九重葛盛開時，吸引很多遊客，連外國人都慕名前來賞花，還有人專程來拍照、畫畫，新化獲選2020台灣經典小鎮2.0，市長黃偉哲都來賞花。

市議員余柷青、李偉智、黃肇輝、副議長林志展等都表達關切，市府正在推動新化風情小鎮人文水綠廊道工程，九重葛是重要地景，對地方不僅有深厚感情也是社區共同財產，要求一定要用盡最好的方式保住九重葛。新化區長吳金喜表示，九重葛鄰近新化老街、武德殿、日式宿舍區等歷史建築，是春天花開是遊客必訪景點。

水利局說，先前是考量施工期間經過2次移植，存活率較低，才擬採補植方式，但因九重葛在地已20餘年，對地方已有深厚感情，已依照專家建議委請專業園藝公司進行規畫，避免移植過程中細菌感染，增加存活率，待新設分洪箱涵及擋土牆的結構工程完工後再移植原棲地，未來1、2年後，九重葛樹將比原本樣貌更加壯麗。