快訊

SBL／裕隆教練及多名球員被約談恐團滅？籃協回應了

才11月氣象署發布低溫特報！5縣市寒冷亮黃燈 粉專：少見

最新民調／對決賴蕭配 柯侯配46.01%、侯柯配40.82%

台南新化「粉紅九重葛」不砍了 樹木專家提解方：未來更壯麗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
新化南圳綠堤的九重葛盛開相當美麗，新化獲選2020台灣經典小鎮2.0，市長黃偉哲都曾來賞花。圖／取自台南市政府網站
新化南圳綠堤的九重葛盛開相當美麗，新化獲選2020台灣經典小鎮2.0，市長黃偉哲都曾來賞花。圖／取自台南市政府網站

台南新化有最美地標樹之稱的「粉紅九重葛樹」，已成知名地點，每年春天盛開如戴紅花冠，吸引無數遊客，市府水利局在進行雨水下水道工程時原本要砍除，經地方人士強烈請命及多名議員強力關切下，請嘉義大學樹木專家詹明勳重新評估，提供「藥方」加上妥善照顧，再存活50年至百年都不是問題。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳說，九重葛原名南美洲紫茉莉是多年生藤本植物，生命力強，經適當修剪及假植方式，工程完工再植回原地，並建議將涼亭從3公尺長加到6公尺以上，讓九重葛生長更茂盛漂亮，適當照顧可再存活50年至百年都不是問題，不知當初為何評估要砍除？

詹明勳指出，九重葛只要扦插就可存活，但移植過程還是要注意幾件事，植株前不能過度修枝，要保留2.5公尺的高度，不能損害到樹皮，假植到有遮陰的地方，避免陽光曬傷樹皮，約一周後就會長出新芽，待工程結束後再移回原地栽植，很快就可以生長茂盛，且會比以前更漂亮。

新化區南圳綠堤（嘉南大圳南幹線）堤岸2棵九重葛，盛開時如大紅花冠，有最美的地標樹之稱，北側因水利局進行新化區雨水下水道C幹線分洪工程，原計畫移除，引起居民強烈不滿，澆水照顧九重葛長達15年的陳姓市民說，每年春天九重葛盛開時，吸引很多遊客，連外國人都慕名前來賞花，還有人專程來拍照、畫畫，新化獲選2020台灣經典小鎮2.0，市長黃偉哲都來賞花。

市議員余柷青、李偉智、黃肇輝、副議長林志展等都表達關切，市府正在推動新化風情小鎮人文水綠廊道工程，九重葛是重要地景，對地方不僅有深厚感情也是社區共同財產，要求一定要用盡最好的方式保住九重葛。新化區長吳金喜表示，九重葛鄰近新化老街、武德殿、日式宿舍區等歷史建築，是春天花開是遊客必訪景點。

水利局說，先前是考量施工期間經過2次移植，存活率較低，才擬採補植方式，但因九重葛在地已20餘年，對地方已有深厚感情，已依照專家建議委請專業園藝公司進行規畫，避免移植過程中細菌感染，增加存活率，待新設分洪箱涵及擋土牆的結構工程完工後再移植原棲地，未來1、2年後，九重葛樹將比原本樣貌更加壯麗。

新化南圳綠堤的九重葛，市府水利局承諾全力保住。記者吳淑玲／攝影
新化南圳綠堤的九重葛，市府水利局承諾全力保住。記者吳淑玲／攝影

水利局 義大 嘉義 議員

延伸閱讀

電鍋污垢不清會影響發熱，也更耗電！ 專家授「2清潔法」不用刷秒乾淨

藍白合民調藍推薦專家：擬提僅用侯柯、柯侯組合檢視

「亮橘色外星異形」沖上岸！像魚臉上卻沒有五官 連專家都滿頭問號查不出品種

新竹關埔國小生小一念到小六...等不到體育館 民代籲檢討標案

相關新聞

雲林TPASS通勤月票通過了 12月26日上路

雲林TPASS通勤月票確定上路，縣府工務處長汪令堯今天指出，案經交通部公路總局複審後，預定12月26日開通，每月199元...

嘉市14年人口直直落 市府祭這招盼年輕人返鄉

嘉義市議員王浩上午質詢，人口減少外流市府要提解方，嘉市人口從2009年27萬3861人不斷減少，減到去年底26萬2924...

台南新化「粉紅九重葛」不砍了 樹木專家提解方：未來更壯麗

台南新化有最美地標樹之稱的「粉紅九重葛樹」，已成知名地點，每年春天盛開如戴紅花冠，吸引無數遊客，市府水利局在進行雨水下水...

西拉雅趣飛車10周年 45隊報名歷年之最

概念來自國外的西拉雅飛車趣活動，參與賽事的無動力飛車造型五花八門，不只外觀吸睛，還得克服賽場地形跑完全程，第一名更有機會...

嘉縣民雄開徵工地稅遭斥轉嫁鄉親 公所：為地方謀福利

嘉義縣民雄鄉公所將按「地方稅法通則」，制定建築工地臨時稅自治條例，簡稱「工地稅」引起關注，民眾投訴憂提案通過，轉嫁到百姓...

注意！台南東區檢舉交通違規熱點「底加」 今年已受理逾7萬件

今年6月30日道路交通管理處罰條例修正上路後，民眾可檢舉項目增加為59項，民眾檢舉違規漸多，台南市警一分局統計，今年度1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。