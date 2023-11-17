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台南龍崎國小龍船分校閒置 地方使用「排第三順位」

聯合報／ 記者李文德／台南報導
龍崎國小龍船分校7位學生將回本校上課，1.8公頃校地方希望未來能活化空間。記者李文德／攝影
龍崎國小龍船分校7位學生將回本校上課，1.8公頃校地方希望未來能活化空間。記者李文德／攝影

台南市龍崎國小龍船分校曾是千人小學，隨學生數減少，今年起7名分校學生到龍崎國小本校就讀，學校成閒置空間，1.8公頃校地由學校僱工維護清理，市議員要求學校應落實公益最大化；地方里長建議校舍作為里辦及活動空間，讓里民有休息處所，教育局說會整體評估，以公用為優先。

龍船分校設校逾100年，比龍崎國小還早，不過1994年併校為龍崎國小龍船分校，隨著學童到分校上課人數減少，市府教育局推動跨校合作學習，112學年度時，龍船分校共7名學童到本校上課，占地1.8公頃的校地，校方僱工每天前往清潔，確保校舍整潔，但地方希望可以將空間活化。

龍船里長林萬億表示，龍船里活動中心2樓可供里民活動，不過里內有7成以上為65歲長者，行動上非常不便。希望分校校舍能夠撥用作為里辦公處及活動中心。市議員郭鴻儀認為，校地未來應該有詳細的計畫，建議市府規畫前與跟地方團體座談，了解當地需求「落實公益最大化」。

市府教育局長鄭新輝說，會整體評估哪些單位需要使用，原則上會以公用為優先，以龍崎國小的需求為首要順位，再來為市府單位，第三順位以在地居民需求作為處理原則，未來會有更詳細辦法。

教育局 議員 併校

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