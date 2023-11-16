寒流將至台南登革熱可望趨緩？專家提醒這事可快速降低病列

台南市截止今天下午3時確診93例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為2萬0400例，受到大陸冷氣團南下影響，入冬首波寒流即將到來，專家提醒未來3天台南市中心最低溫開始低於20度，以須把握氣溫降低搭配積極的防治作為，才可快速降低病例。

國家衛生研究院蚊媒傳染病防治研究中心黃旌集博士今天在一級指揮中心會議表示，台南市11月以來除最近4至5天氣溫低於25度以下，其他日子溫度維持在25至27度，溫度必須降至13度以下，埃及斑蚊卵才不會孵化與發育，25至27度的溫度仍十分適合病媒蚊生長，所以須把握氣溫降低搭配積極的防治作為，才可快速降低病例。

未來3天台南市中心最低溫開始低於20度，依氣象局預測未來溫度也會愈來愈低。在低溫時，登革熱病媒蚊的幼蟲發育時間會變長，即幼蟲期變長，成蚊相對會減少。他特別提醒這時不能因成蚊變少而減少孳清的頻率及落實度。若是能持續清除停留在幼蟲期甚至卵期的病媒孳生源，才可有效降低未來病媒蚊的數量。

根據交通部中央氣象署天氣預報，明起南市清晨配合輻射冷卻作用，預估最低溫可能落在16度左右。南市登防中心提醒，根據研究登革熱病媒蚊的生長及活動在攝氏16度以下低溫才會受到抑制，儘管這兩日早晚天氣轉涼，但白天平均溫度仍適宜病媒蚊生存，提醒民眾仍須提高警覺加強自身防蚊措施。

尤其當寒流來臨時病媒蚊可能也會躲藏至家戶內避寒，反而提高叮咬風險，建議民眾在家時穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處塗抹經政府機關核可的防蚊藥劑，或使用防蚊掛片、捕蚊燈、電蚊拍等各式工具，多管齊下消滅病媒蚊，保障自己與家人的健康。

今天新增93例分別為東區及北區各15例，永康區12例，中西區及安南區各9例，南區7例，安平區6例，歸仁區5例，關廟區4例，仁德區及佳里區各3例，麻豆區、西港區、新化區、善化區及新營區各1例，年齡介於1歲至88歲。

市府感謝台灣康寧捐贈防疫經費10萬元及台暉鋁業捐贈防疫經費20萬元，提供衛生局採購相關防疫物資使用，公私協力共同為守護所有台南市民健康努力。