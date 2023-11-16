西螺福興宮豪送聯名乖乖答謝警方 分局長扛回辦公室吐露「有妙用」

雲林西螺福興宮睽違3年舉行「螺陽迎太平」9天8夜遶境活動本月12日圓滿落幕，來自全國數以萬計的信眾湧入西螺小鎮，廟方說，最感謝警察不分晝夜加勤安全，董事長楊文鐘今天代表捐贈300包限定版媽祖乖乖送給警方「呷平安」，並致贈加菜金表達謝意。

應景福興宮太平媽祖遶境大會香，廟方今年首度與乖乖聯名，選用百年瑞春醬油與西螺米推出和風昆布醬油風味的限定版乖乖，更邀人間國寶紅平順刻畫太平媽、西螺大橋及農產豐收等在地意象，以傳統彩繪工藝改寫零食包裝，不少信眾打爆廟方電話爭相蒐藏。

楊文鐘表示，本年度為期9天8夜的西螺媽祖遶境大會香圓滿落幕，幕後功臣莫過於沿途所經的轄區警分局，動員警力協助交管，並護送媽祖平安抵達停駕點，尤其上周日太平媽祖回鑾，西螺警分局還增派警力值勤至凌晨3點，相當辛苦。

為答謝警方，廟方日前已先將300包聯名乖乖擺放在太平媽祖殿前祈福，祈求媽祖護佑境內治安、交通平順，楊文鐘今率全體董監事致贈300包乖乖予西螺警分局。