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南市包租代管增1600戶 加強溪北駐點邀房東房客加入
中央社會住宅包租代管計畫計入第四期，台南市目標要再推1600戶，台南市長黃偉哲今天出席第四期計畫啟動記者會，除了持續提升專業租賃服務品質，這一期也將強化拓展溪北地區的包租代管服務，包括增加服務據點、加強推廣宣傳，邀請更多溪北地區的房東、房客，共同加入包租代管的行列。
黃偉哲表示，租房子對於房東以及房客都不是容易的事情，房東怕碰到奧房客、房客怕碰到奧房東，中間來回溝通更是增加了租賃關係的成本。透過包租代管的政策，引入專業單位的服務，不但能夠讓弱勢族群租屋更加容易，對房東來說更是有3稅減免(房屋稅、地價稅、所得稅)、3費補助(公證費、修繕費、居家安全相關保險費)、3年服務的「包租代管333」優勢。
台南配合中央推動政策，推出的包租代管戶數累計第一期推出371戶、到第二期共1732戶、第三期達到5513戶，持續成長，第四期目標希望再新增1600戶，邀請更多民眾一同加入包租代管行列。
都發局指出，台南市房東加入計畫，只要經委託業者媒合房客成功，政府不但補助媒合仲介費用，還提供「包租代管333」優惠等利多；包租代管計畫房客資格，則為年滿18歲國民，於台南市無自有住宅，家庭成員每人每月平均所得低於4萬9805元，戶內動產總額低於302萬、不動產總額低於537萬元均符合申請資格。
都發局說，包租代管計畫鼓勵房東出租低度利用的住宅，房客參加包租代管方案，可以市場租金的8折或9折租到房屋，此外還享有政府補助媒合仲介費用，符合資格之房客，還可申請租金補貼，減輕租屋負擔。讓民眾安心安居，房東、房客均獲租屋保障。相關資訊可多加利用「台南公宅」，點擊網站內「包租代管」頁籤。
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