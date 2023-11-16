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嘉縣鹿草焚化爐整改 水上垃圾暫置管理費有望增一倍

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草焚化爐今年底整改，垃圾暫時運至水上鄉打包存放。圖／嘉義縣環保局提供
嘉義縣鹿草焚化爐今年底整改，垃圾暫時運至水上鄉打包存放。圖／嘉義縣環保局提供

嘉義縣鹿草焚化爐今年9月至11月整改，環保局將垃圾運至水上鄉粗溪村垃圾場打包暫置，但地方對暫置管理費比例喬不攏。議員王啓澧、楊秀琴與鄉長林緗亭向環保局爭取，原本暫置管理費每公噸200元，將延長暫置時間，再支付每公噸200元，提高每村分配金額。

楊秀琴說，2017年鹿草焚化爐飛灰清運至水上掩埋場，也是每公噸200元回饋金，當時分配比例為水上鄉公所20%、主要村里塗溝村40%、相鄰村里大掘村、粗溪村各20%，希望環保局比照過去分配比例，提高各村的回饋金比例，該給的回饋金要給到位。

議員王啟澧說，2021年飛灰掩埋回饋金比例有調整，變成公所40%，村莊分配60%，相較之下金額變少，他和楊秀琴向環保局協調，打包後垃圾較無異味，延長放置時間讓焚化爐慢慢消化，避免短時間無法負荷，管理費將再提高一倍，如此各村能分配到的金額就會增加。

鄉長林緗亭說，縣府核撥管理費分兩次給付，依照2021年飛灰固化物掩埋回饋金的分配比例，公所拿40%，其餘受汙染地區60%，也另外給予三個村各6萬元進行環境教育，預計載運車行經塗溝村路徑長、影響最大，若三村莊沒達成共識將再協調。

環保局長張輝川說，初估1.7萬噸，實際應該不到1.4萬噸，環保局補助公所每公噸200元管理費，由公所分配額度給村莊，若垃圾暫置超出期限，將再支付每公噸200元管理費；另，也應民眾需求，將在主要道路加強灑掃及水洗，至少每周清掃3次、消毒1次。

焚化爐 林緗亭 鄉長

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嘉縣鹿草焚化爐整改 垃圾打包暫置回饋金分配惹議

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