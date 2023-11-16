南市某準公托遊戲床關幼兒 有評鑑就撤

台南市某準公共化托嬰中心被踢爆涉將送托幼兒關在狹小隔間的遊戲床內，市府人員前往評鑑就把隔間拆掉，有議員昨質詢批「簡直詐騙中心」，要求加強稽查，不合格就淘汰；社會局指出，此間評鑑丙等，已終止準公共資格。有家長說，幼童表達能力不強，政府一定要把關品質。市府回應，會不定期抽查全市托嬰中心。

社會局解釋，這間托嬰中心撤銷準公共化後，立案仍成立，但送托家長無法申請政府托育補助，目前安排專家學者訪視輔導中，12月會辦理評鑑複評，如果複評成績未達乙等以上，會依兒童及少年福利與權益保障法第108條開罰3萬到30萬元不等，情節嚴重可命令停辦1月到1年不等、並公布名稱。

市議員方一峰總質詢說，接獲鄉親陳情，孫子送到這間托嬰中心，「結果是花錢讓小寶貝讓人關起來」；方拿出照片指出，裡面空間沒很大，放滿1個1個的遊戲床，幼童被放在內，但評鑑時都撤掉，稽查人員一離開再搬出來，另，泡牛奶也不是用70度，都只用溫的。

「可憐這些孩子！」方一峰說，這間托育中心還有民眾推薦，園方會定期把幼童抓出來拍照，拍給家長看、貼在臉書粉專宣傳，這種作法簡直是詐騙、根本就是鑽漏洞。

社會局解釋，此中心扣除非兒童主要活動面積例如盥洗室、廚房、行政管理區等，兒童主要活動面積為111.59平方公尺，核定收托人數為30人，目前收托20名幼童，依兒童及少年福利機構設置標準，每名兒童室內外主要活動空間要約3.5平方公尺，單就空間沒有超收或違法。

社會局也指出，每3個月進行1次托嬰中心稽查，去年評鑑丙等4家、丁等6家，其中2家已歇業，6家未符合準公共托嬰中心資格，剩餘2家目前依準公共作業要點終止準公契約，並訪視輔導中及辦理複評作業。