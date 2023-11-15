快訊

藍白合達共識卻稱心情差 柯文哲嘆：更痛恨民進黨

藍白合了！侯柯鐵粉反應大不同 「最大的贏家馬英九」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宮廟就是博物館 南市認證第三間就在北門東隆宮

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
北門三寮灣東隆宮成為南市「宮廟博物館」計畫中，第三間取得認證的廟宇。記者莊曜聰／攝影
北門三寮灣東隆宮成為南市「宮廟博物館」計畫中，第三間取得認證的廟宇。記者莊曜聰／攝影

台南市府去年起推動「宮廟博物館」計畫，與14間宮廟合作在網站線上展覽，秀出宮廟中的大師作品，北門三寮灣東隆宮是其中之一，廟方更以此為基礎，推出「工藝文物導覽地圖」，列出12件工藝作品，並舉辦在地素人彩繪藝師林梧桐特展。已故的林梧桐自學出身，他相當仰慕大師潘麗水，作品風格神似，值得一看。

台南市有「眾神之都」稱號，擁有數百年歷史的宮廟為數眾多，其建築、彩繪、雕刻品蘊含傳統工藝技術，就像是一座博物館。台南市政府今天舉行「宮廟博物館認證」授證儀式，副市長葉澤山出席頒發給北門三寮灣東隆宮，是繼首廟天壇、南鯤鯓代天府之後第三間，董事長侯正仁代表接受。

葉澤山說，東隆宮位處人口不多的北門濱海地區，還擁有文化館推廣藝文，與學甲慈濟宮是南市唯二由廟宇經營，且具地方文化館身分的館舍，獲頒「宮廟博物館」是實至名歸。

在「宮廟博物館」網站列出的清單中，三寮灣東隆宮的門神彩繪即是出自大師潘麗水之手，另外還有九龍柱及泉州古帆船風格的銅製王船，廟方參與文資處舉辦的工藝資源盤點工作坊後，再次盤點、調查自身的工藝作品，歸納出交趾陶梁堵、石雕門神、木雕八卦藻井、彩繪、銅鑄天公爐等12件作品，製作導覽地圖介紹，讓民眾可以按圖索驥，在參拜同時，一窺傳統工藝之美。

廟方同時也發掘出在地出身的素人彩繪藝術家林梧桐，他在2001年過世、享壽70歲，東隆宮總幹事吳崑源說，梧桐師自學出身，當年曾經與潘麗水及其子潘岳雄共同承作東隆宮的廟宇彩繪，實力可見一斑，不只大北門區廟宇，包括高雄、屏東、澎湖等地都有他的作品，廟方這次蒐集他的手稿及實體創作展出，希望能讓大眾感受匠師風采，也印製3款林梧桐的限量彩繪書籤，供觀展民眾索取。

南市文資處處長林喬彬表示，繼首廟天壇、南鯤鯓廟、三寮灣東隆宮之後，還有大觀音亭跟台灣府城隍廟將通過認證，台南「宮廟博物館」明年也要全面開放南市廟宇提出認證申請，期待更多宮廟加入行列。

北門三寮灣東隆宮蒐集在地彩繪藝術家林梧桐作品展出。記者莊曜聰／攝影
北門三寮灣東隆宮蒐集在地彩繪藝術家林梧桐作品展出。記者莊曜聰／攝影
北門三寮灣東隆宮與學甲慈濟宮是南市唯二，廟方有經營文物館的廟宇。記者莊曜聰／攝影
北門三寮灣東隆宮與學甲慈濟宮是南市唯二，廟方有經營文物館的廟宇。記者莊曜聰／攝影
北門三寮灣東隆宮盤點廟內傳統工藝作品，歸納12件作品製成導覽圖，讓遊客按圖索驥。記者莊曜聰／攝影
北門三寮灣東隆宮盤點廟內傳統工藝作品，歸納12件作品製成導覽圖，讓遊客按圖索驥。記者莊曜聰／攝影

博物館 台南 建築 文物 宮廟文化

延伸閱讀

南市爆托嬰中心孩子「關小床」 議員批評鑑疑作假

南市前議長李全教今控訴南檢「選擇性辦案」 檢方回應了

南市登革熱破2萬例 全球暖化增添防疫困難度

抓到了！ 鹿港天后宮作客媽祖遭網拍 歹徒終被逮

相關新聞

椪柑減產漲出好價 嘉義竹崎不辦評鑑改採行銷策略

吃椪柑時機到！嘉縣竹崎鄉椪柑種植面積約557公頃，年產量達1萬3000公噸，是全縣第二大椪柑產區，竹崎地區農會今年因年初...

沙崙智慧生活周24日開展 帶領民眾深思低碳未來

「2023沙崙智慧生活周」11月24至26日在大台南會展中心東展區舉辦，結合著沙崙智慧綠能科學城特色，吸引超過60家廠商...

宮廟就是博物館 南市認證第三間就在北門東隆宮

台南市府去年起推動「宮廟博物館」計畫，與14間宮廟合作在網站線上展覽，秀出宮廟中的大師作品，北門三寮灣東隆宮是其中之一，...

水庫放水供灌溉 新化工程擋土牆卻滲水...民代盼釐清問題

曾文、烏山頭水庫啟動農業供水，放水灌溉秋冬雜作，緊鄰新化南圳綠堤的雨水下水C幹線分洪工程，不過昨民眾發現側邊擋土牆嚴重漏...

嘉市資源垃圾回收率下跌 議員建議導入智慧回收機共創三贏

嘉義市議員鄭光宏上午質詢，今年截至8月資源回收率首度跌破50%，建議環保局攜手市民常去的超商、超市、大賣場，協助導入智慧...

續修市志推動文化建設？ 黃敏惠：明年預算續修

嘉義市議員王浩上午質詢，嘉市不要做一個被遺忘的城市，地方志書纂修以20年纂修1次為原則，明年將近，距離市志出版逾20年，續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。