宮廟就是博物館 南市認證第三間就在北門東隆宮

台南市府去年起推動「宮廟博物館」計畫，與14間宮廟合作在網站線上展覽，秀出宮廟中的大師作品，北門三寮灣東隆宮是其中之一，廟方更以此為基礎，推出「工藝文物導覽地圖」，列出12件工藝作品，並舉辦在地素人彩繪藝師林梧桐特展。已故的林梧桐自學出身，他相當仰慕大師潘麗水，作品風格神似，值得一看。

台南市有「眾神之都」稱號，擁有數百年歷史的宮廟為數眾多，其建築、彩繪、雕刻品蘊含傳統工藝技術，就像是一座博物館。台南市政府今天舉行「宮廟博物館認證」授證儀式，副市長葉澤山出席頒發給北門三寮灣東隆宮，是繼首廟天壇、南鯤鯓代天府之後第三間，董事長侯正仁代表接受。

葉澤山說，東隆宮位處人口不多的北門濱海地區，還擁有文化館推廣藝文，與學甲慈濟宮是南市唯二由廟宇經營，且具地方文化館身分的館舍，獲頒「宮廟博物館」是實至名歸。

在「宮廟博物館」網站列出的清單中，三寮灣東隆宮的門神彩繪即是出自大師潘麗水之手，另外還有九龍柱及泉州古帆船風格的銅製王船，廟方參與文資處舉辦的工藝資源盤點工作坊後，再次盤點、調查自身的工藝作品，歸納出交趾陶梁堵、石雕門神、木雕八卦藻井、彩繪、銅鑄天公爐等12件作品，製作導覽地圖介紹，讓民眾可以按圖索驥，在參拜同時，一窺傳統工藝之美。

廟方同時也發掘出在地出身的素人彩繪藝術家林梧桐，他在2001年過世、享壽70歲，東隆宮總幹事吳崑源說，梧桐師自學出身，當年曾經與潘麗水及其子潘岳雄共同承作東隆宮的廟宇彩繪，實力可見一斑，不只大北門區廟宇，包括高雄、屏東、澎湖等地都有他的作品，廟方這次蒐集他的手稿及實體創作展出，希望能讓大眾感受匠師風采，也印製3款林梧桐的限量彩繪書籤，供觀展民眾索取。

南市文資處處長林喬彬表示，繼首廟天壇、南鯤鯓廟、三寮灣東隆宮之後，還有大觀音亭跟台灣府城隍廟將通過認證，台南「宮廟博物館」明年也要全面開放南市廟宇提出認證申請，期待更多宮廟加入行列。