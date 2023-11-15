黃偉哲合體旅遊作家 拍片推台灣好行主題彩繪車

台南市政府觀光旅遊局鼓勵搭乘大眾運具出遊，推出情境式「台灣好行」主題彩繪車，邀請台南出身作家「肉魯」與台南市長黃偉哲合拍開箱宣傳影片，介紹各路線旅遊特色。

黃偉哲今天透過新聞稿表示，「台灣好行」主題彩繪車打造「車上就是景點」概念，上車就能感受台南景點魅力，分為88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線3條路線，依各路線特色打造不同主題意象，讓遊客開心遊台南，還能欣賞獨家設計主題彩繪車。

觀旅局長林國華說，這次邀請「肉魯」鄭兆翔與黃偉哲共同拍攝開箱宣傳影片，符合時下短影音趨勢，也透過「肉魯」角色扮演融入車內設計情境，強化大家對各路線特色印象，同時安排實際參與主題示範遊程，將體驗分享給準備到台南旅遊民眾，鼓勵多利用這3條路線規劃遊程。

林國華表示，88府城巡迴線行經府城內古蹟景點，因應即將到來的「台南400」，結合主視覺成為「台南400」主題形象宣傳車，火紅車體內裝讓人感受台南滿滿熱情。99安平台江線則是取運河、四草竹筏及黑面琵鷺生態特色，巧妙結合救生圈於公車後段點綴，將公車椅套也換成四草竹筏船體顏色。

他說，山博行線則串聯鄰近山區3大博物館特色意象，包含左鎮化石園區恐龍化石、南瀛天文館的星空及山上花園水道博物館獨特建築，以繽紛童趣色系強化親子共學路線特色。

台南「台灣好行」主題彩繪車開箱影片16日上午10時於台南旅遊粉絲專頁首播。更多台南旅遊景點及活動資訊，可上台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)及台南旅遊粉絲團(https://zh-tw.facebook.com/traveltainan/)查詢。