水庫放水供灌溉 新化工程擋土牆卻滲水...民代盼釐清問題

曾文、烏山頭水庫啟動農業供水，放水灌溉秋冬雜作，緊鄰新化南圳綠堤的雨水下水C幹線分洪工程，不過昨民眾發現側邊擋土牆嚴重漏水，多達14處漏洞滲水嚴重。今早市議員余柷青到現地會勘，擔憂滲水持續發生，恐釀更大的崩塌災情，要求市府水利局與農水署嘉南管理處加速釐清問題。

市府水利局從今年6月開始，啟動新化雨水下水道C幹線分洪工程，以農田水利署南幹支線北側步道下方作為C幹線分流路徑，將上游洪水提前由分流箱涵匯入營尾大排內，使豪雨期間路面逕流能更順利匯入排水系統內，改善信義路及周邊積淹水情形。而農水署嘉南管理處13日起啟動曾文、烏山頭水庫啟動農業供水，放水灌溉秋冬雜作。

想不到昨民眾發現工程側邊擋土牆出現滲水，水從擋土牆縫隙洩出。今早市議員余柷青到現地會勘，發現滲水問題比昨天嚴重，短短70公尺的距離就有多達14次破口。有的破洞漏水的流量大，短短10多秒就能盛滿一水桶。

余柷青說，目前正在執行工程，不過灌溉用水隨著破洞幾乎24小時滲出，而灌溉放水將持續到11月27日，浪費的水資源可能達數千噸。余更強調，目前分洪箱涵仍在施作中，滲水問題必須徹底解決，工程安全品質的維護更重要，一旦因漏水土石被掏空，造成地層陷落，破壞雨水下水道結構，汛期時就無法發揮功能。她建議市府水利局及農水署嘉南管理處盡速了解，是否是南幹支線圳堤出現破洞還是施工造成問題。

施工廠商研判，可能放水灌溉的關係，渠道內水位升高溢流到分洪箱涵的RC溝槽內才導致滲水，將以填土的方式，讓側坡更紮實改善滲漏。

市府水利局指出，可能放水灌溉造成溢流，將請農水署降低放流量，另針對工程安全疑慮將邀請農水署一同前往現地勘查，確認滲水原因。農水署嘉南管理處新化工作站長方清發表示，將會配合市府水利局安排，前往確認問題。