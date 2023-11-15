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更好找車位！台南智慧停車柱達4000席 周轉率提升逾22%

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市已完成計4000席智慧停車柱。圖／交通局提供
台南市已完成計4000席智慧停車柱。圖／交通局提供

台南市政府推動智慧化交通管理，5年來智慧路邊停車建置成果豐碩，目前已完成計4000席智慧停車柱的設置，近期更將於雙市政中心增設「智慧充電停車柱」，以服務更多市民，也將持續盤點合適位置設置「智慧停車柱」或「智慧充電停車柱」，期能持續推廣完整的智慧路邊停車服務，讓民眾享受更滿意的停車體驗。

交通局長王銘德說，台南市智慧路邊停車計費系統可全天候管理停車格位，除現場可提供民眾多元的繳費服務外，更運用IoT物聯網技術，將停車即時資訊傳送至雲端數據平台進行整合，再透過台南好停APP提供民眾即時剩餘格位資訊與導航服務，提供市民「找的到、停的到、方便繳」的優質停車服務。

王銘德指出，近3年來台南市智慧路邊停車服務表現亮眼，設置智慧停車柱的路段平均周轉率提升了22.6%，成大研究發展基金會2022年7月調查結果顯示，高達9成市民滿意並支持台南市擴大智慧路邊停車服務範圍，交通局除將陸續布設智慧停車柱外，為讓「智慧停車計費系統」更智慧化、人性化與生活化，同時順應全球電動車的時代來臨，電動車輛的增加迅速與衍生的充電需求，更首創「智慧充電停車柱」，結合電動車充電服務，讓路邊停車與充電一次搞定，為民眾帶來更多元智慧交通服務。

市長黃偉哲表示，從2018年就任台南市長後就決定將智慧化與自動化導入城市服務，全面發展智慧城市，遠見雜誌在針對全台22縣市進行的「2022智慧宜居城市調查」，台南整體智慧化便民措施滿意度獲領先評分，足見城市治理成果獲民眾認同。

民眾最在意的智慧交通、智慧醫療及最期待提升政府服務效率，更是台南市政府打造宜居城市重點發展面向，近年來台南市政府透過「大台南智慧交通中心」扮演交通管理的控制核心，串聯各式交通IoT感測設施，在智慧交通控制、智慧安全路口、智慧公車站牌等，都有豐富成果，而「智慧路邊停車服務」更是5年來有卓越的成績。

近期更陸續榮獲「財團法人台灣永續能源研究基金會」所主辦的「2023年APSAA亞太暨台灣永續行動獎-金級」及「IDC（國際數據資訊有限公司）」所主辦「2023未來企業大獎-智慧城市類別-最佳互連城市獎」，台南市智慧化交通、停車管理等數位軟硬體建設成果接連獲獎，獲肯定及支持。

黃偉哲 台南 停車位

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