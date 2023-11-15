雲林主辦2025全運會 自籌經費建虎尾運動園區

雲林縣政府主辦2025年全國運動會，自籌14.2億元打造符合國際賽事標準的「虎尾高鐵運動園區」，占地約10公頃、可容納1萬5千人，昨天在高鐵特定區動工，預計後年7月完工。縣長張麗善說，此場地靠近高鐵站，交通十分便利，將來也可辦全國性大型活動或音樂會。

縣府工務處長汪令堯指出，虎尾高鐵運動園區位於高鐵虎尾特定區建成路、永興路口，工程含蓋1座田徑場及暖身場、停車場，是縣府近年最大投資案，也是雲林第2座大型田徑場。

昨天張麗善、立委林文瑞、雲林議員幾乎全員到齊一起動土，上屆全運會鍊球冠軍和亞軍的雲林子弟沈智陞、沈又豪兄弟也到場。

張麗善說，雲林成功辦完2021年全中運，全運會相隔20年雲林再獲得主辦權，縣府團隊本著全中運成功經驗，無不用心承辦全運會。

張麗善指出，目前斗南田徑場已不敷使用，才決定開發第2座體育園區，希望在縣府、廠商通力合作下如期完成，也希望中央考量地方財源有限，將來挹注經費協助讓田徑場更完善。汪令堯說明，14.21億元全由縣府自籌，由3家公司聯合承攬，相關內部的軟硬體工項會同步在全運會開幕前全部完成。