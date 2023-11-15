豬農控台南肉品市場 操縱拍賣價

台南的豬隻與飼養場都是6都第1，有議員接獲豬農檢舉台南肉品市場疑內神通外鬼，涉聯手操縱豬價，惡意壓低毛豬販售價格，事故豬未經獸醫認定就直接低價拍出，造成農民損失，甚至有店家利用肉品市場醃製肉品販售違反食安法，議員昨質詢要求整頓；市長兼肉品市場董事長黃偉哲說，將請政風處調查，若有違法移送法辦。

南市肉品市場解釋，豬隻拍賣前先由獸醫師查驗豬體，拍賣中有事故情形，則依拍賣手專業認定並於交易前宣布，交易現場為公開拍賣，不會有聯合壟斷、操縱豬價情形，另9月20日起已實施「急宰豬保價招標案」，保障豬農權益，肉品市場無肉類加工製品業務，已要求店家移除相關加工機具。

黃姓豬農說，肉品市場拍賣過程都有錄影，承銷商買到事故豬都有記錄，可以調監視器回溯是否認定上有問題，現場串通並不容易，但屠宰後若豬肉或臟器有狀況，也會被認定為事故豬，依公斤數計算價格，再從豬農身上扣錢，這個部分反而有認定上的問題。方姓豬肉攤商說，善化豬隻已經少了，「應該不太可能再這麼搞」。

市議員林燕祝昨質詢說，收到多名豬農的聯合陳情書，檢舉肉品市場內有員工聯手外面的承銷商操縱豬價，惡意壓低毛豬價格傷害豬農。她說，要標記事故豬，都須經過獸醫師認定，但傳出只要承銷商看上的豬隻，打個暗號，不須經獸醫師，有拍賣手就直接認定為事故豬、壓低價格，豬農因毛豬的拍賣都必須進入肉品市場，所以長期忍受毛豬賤價賣出，毫無利益可言。

林燕祝也反映，有店家在肉品市場內私自加工販賣，因市場內沒有符合衛生標準的加工設備，包裝也無期限等相關標示，已違反食品安全衛生管理法，且在市場內直接販售，也會被誤以為是肉品市場的自有品牌。

林燕祝當場要求相關情事移送法辦；黃偉哲答詢說，將請政風處調查，若違法就由司法偵辦。