快訊

藍白二次協商前夕 王金平出聲了！曝3原因指「侯柯配」是下架民進黨最佳組合

駕駛名字曝光！台女開車撞到日本母女釀1死1傷 1歲女嬰困車底不治

棒球／台北大巨蛋周六將迎民眾進場！今進行閉門測試賽 新北教頭點出1問題待改善

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王藝明掌中劇團再獲金掌獎 黃偉哲：台南的榮耀

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市王藝明掌中劇團以結合台南在地藝陣、傳說為編劇特點的「藝陣傳奇」奪下今年「國際偶戲節金掌獎」，市長黃偉哲今天下午在市政會議頒發感謝狀給團長王華東。圖／南市府文化局提供
台南市王藝明掌中劇團以結合台南在地藝陣、傳說為編劇特點的「藝陣傳奇」奪下今年「國際偶戲節金掌獎」，市長黃偉哲今天下午在市政會議頒發感謝狀給團長王華東。圖／南市府文化局提供

台南市王藝明掌中劇團以結合台南在地藝陣、傳說為編劇特點的「藝陣傳奇」，奪下今年國際偶戲節金掌獎，市長黃偉哲今天下午在市政會議頒發感謝狀肯定。黃市長表示，王藝明掌中劇團於2015年以「大目降十八嬈傳奇」劇目首次獲金掌獎，時隔8年再度獲獎是肯定更是台南的驕傲。

黃偉哲指出，二度奪得金掌獎是對劇團深耕掌中劇的肯定與榮耀，他形容劇團是「真金不怕火煉」。黃市長說，王藝明掌中劇團長期致力於創新戲碼，而且融合取材台南在地文化，結合台語文學，展現在地歷史，把布袋戲的傳統藝術發揮到淋漓盡致。

文化局表示，王藝明掌中劇團劇本創作取材台南在地，如八家將等陣頭文化，展現了台灣在地文化與歷史，本土的題材、父母的語言、對王藝明來說就是布袋戲的靈魂。

王藝明掌中劇團演出已超過40年，創辦人王藝明在2015年交棒，由兒子王華東接任團長，努力創新求變，劇團曾榮獲南瀛藝術獎傑出團隊、南瀛藝術文化貢獻獎等多個獎項，並且受邀至各地巡迴演出和跨國交流，也長年在各級學校開課講授布袋戲藝術，對於傳統藝術推廣，卓有貢獻。

文化局表示，王藝明掌中劇團為文化資產傳統表演藝術保存團體，對台語文的保存極為重視，劇本文字和發音也有相當高的要求。劇團到各地演出時，透過展現地方特色，將在地名產、特殊民俗融入劇本當中，為台南市具代表性的優秀團隊。

台南 布袋戲 文化局 黃偉哲

延伸閱讀

議員疑肉品市場內神通外鬼操縱豬價 黃偉哲：若違法送辦

台南議員要求加速沙崙醫院開發 黃偉哲盼分期營運

饗牛幸福行銷活動 品嘗台南牛肉湯幸福滋味

台南這家藥局連續辦捐血27年 黃偉哲送百杯冷飲感謝

相關新聞

台水五區行動辦公室抵梅山偏村 9旬嬤直呼「揪感心」

台水五區行動辦公室列車今天抵達嘉義縣梅山偏鄉雙溪社區，古坑營運所主任組5人團隊前進偏遠地區，深度服務行動不便長輩，辦理繳...

雲林議會請高鐵增班並加開後站 一度碰軟釘子引起不滿

為解決雲林高鐵站旅運量增加帶來站前塞車問題，雲林縣議會決議建請高鐵增加班次並開放後站，以疏解車流，雲林縣長張麗善今天會同...

嘉縣鹿草焚化爐整改 垃圾打包暫置回饋金分配惹議

嘉義縣鹿草焚化爐今年9月至11月整改，環保局將垃圾運至水上鄉粗溪村垃圾場打包暫置，預計共1萬8418公噸，但每公噸200...

雲林主辦114全運會 14億元開工打造國際級運動園區

雲林縣將承辦114年全國運動會，面對國內規模最大、等級最高的運動會，雲林縣政府自籌14.2億元，今天在高鐵特定區動工，將...

議員疑肉品市場內神通外鬼操縱豬價 黃偉哲：若違法送辦

台南市議員林燕祝今天在施政總質詢指出，收到多民豬農的聯合陳情書，檢舉台南肉品市場內神通外鬼，聯手操縱豬價，惡意壓低毛豬販...

嘉義市台林街都計道路拖近2個月未完工 黃敏惠要台電正視

嘉義市議員陳家平上午質詢，民眾陳情台林街215巷8公尺寬都計道路工程，市府公告預定9月完工，拖延至今未完工，造成工地積水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。