王藝明掌中劇團再獲金掌獎 黃偉哲：台南的榮耀

台南市王藝明掌中劇團以結合台南在地藝陣、傳說為編劇特點的「藝陣傳奇」，奪下今年國際偶戲節金掌獎，市長黃偉哲今天下午在市政會議頒發感謝狀肯定。黃市長表示，王藝明掌中劇團於2015年以「大目降十八嬈傳奇」劇目首次獲金掌獎，時隔8年再度獲獎是肯定更是台南的驕傲。

黃偉哲指出，二度奪得金掌獎是對劇團深耕掌中劇的肯定與榮耀，他形容劇團是「真金不怕火煉」。黃市長說，王藝明掌中劇團長期致力於創新戲碼，而且融合取材台南在地文化，結合台語文學，展現在地歷史，把布袋戲的傳統藝術發揮到淋漓盡致。

文化局表示，王藝明掌中劇團劇本創作取材台南在地，如八家將等陣頭文化，展現了台灣在地文化與歷史，本土的題材、父母的語言、對王藝明來說就是布袋戲的靈魂。

王藝明掌中劇團演出已超過40年，創辦人王藝明在2015年交棒，由兒子王華東接任團長，努力創新求變，劇團曾榮獲南瀛藝術獎傑出團隊、南瀛藝術文化貢獻獎等多個獎項，並且受邀至各地巡迴演出和跨國交流，也長年在各級學校開課講授布袋戲藝術，對於傳統藝術推廣，卓有貢獻。

文化局表示，王藝明掌中劇團為文化資產傳統表演藝術保存團體，對台語文的保存極為重視，劇本文字和發音也有相當高的要求。劇團到各地演出時，透過展現地方特色，將在地名產、特殊民俗融入劇本當中，為台南市具代表性的優秀團隊。