路亞竿環保釣魚賽26日虎頭埤開辦 開放網路報名限200人

台南市政府推廣「路亞釣魚」 ，下午宣布舉辦「虎頭埤水與綠-路亞竿環保釣魚比賽」，開放網路報名。比賽預計26日、參加者購票入園後釣到上午11點，不分性別皆可參加，需自備路亞竿，第一名可獲得獎金5千元整及野餐墊，另目標魚獎筍殼魚比重量前5名獎金1千元，網路報名限200人，滿額即關閉報名網站，歡迎對路亞釣魚方式有興趣的釣客參加。

市政府表示，「路亞釣魚」模式是能兼顧環環境永續及運動的一項休閒活動，注重與大自然的互動，擬餌也能重複使用，因此虎頭埤風景區舉辦比賽。期望以環保不汙染水源的方式，友善釣魚。

主辦單位表示，路亞擬餌釣魚這幾年盛行，路亞在作釣時是輕裝便行，且不會帶魚簍裝魚，假的擬餌沒有味道，純粹透過每一次拋竿拉回的過程吸引魚兒上鉤，是非常需要技巧且運動量大的釣魚方式，比起傳統粉餌對水質是更加友善，也不會讓釣友在漫長的等待過程中直接丟棄菸蒂、食物殘渣、垃圾等問題，在競賽的同時保護環境與生態，達到淨零碳排、資源永續的目標。

觀光旅遊局長林國華表示，去年虎頭埤辦過2次釣魚比賽，第一次以外來魚種為目標，共移除93公斤，第二次比賽以最大尾魚種為目標，第一名釣到4公斤重的土虱，兩次比賽共吸引8千人次入園。

報名網址：https://www.beclass.com/rid=284b37765405f7cefc0d