台南首座交通預警系統 解決仁德居民「二選一」窘境

台南仁德區潭稅陸橋下有兩處涵洞，不過南側涵洞高度僅有2.1米高，寬度也只有一個轎車車頭寬，有西往東的民眾會因道路之便，選擇北側的涵洞逆向行駛，成為當地多年來通行的默契。不過這也造成逆向、順向車爭道，民眾因此暴露在危險當中。經當地居民多次民代反映，終於迎來全台南第一座非制式交通警示系統。

潭稅陸橋位在仁德區保安路一段，緊鄰仁德區農會保安分部，當地保安里居民若要前往上崙、後壁厝，或者前往台86快速道路，都會選擇此通行。不過陸橋下方兩處涵洞南側涵洞僅有車頭寬，高度也只也2.1米，對自己開車技術不太有自信或者車身過寬、過高的車輛，都會選擇北側涵洞逆向行駛，此情形也成為當地的默契，不過民眾也常抱怨時常出現逆向、順向車爭道，有時候順向車要等逆向車通過，才能安心走。

經過地方民眾向市議員陳皇宇不斷反映，此處終於迎來全台南第一座非制式交通警示預警系統，此套系統雷達偵測西往東逆向的車輛，以警示牌告知東往西順向駕駛前方有「來車誤闖」。

75歲的保安里長顏榮城表示，從他出生的時候就有這問題，也常常有大車卡在南側涵洞，導致後方車輛被迫逆向行駛。說時遲，那時快，就有一輛貨車卡在南側涵洞動彈不得，後方汽機車紛紛倒車，往北側涵洞逆向。「你看！就是這樣，對當地不熟就會這樣。」顏榮城說，除了新增警示系統外，更要改善當地狀況。

台南市議員陳皇宇說，目前先解決短期的交通問題，保護居民的安全。不過涵洞高度、大小不一才是需要根本問題，由於陸橋地處台鐵鐵軌下、橋旁又是台糖用地，地方希望能夠將南側涵洞往旁挪1米寬度，再往下挖1.5米，加高加寬涵洞。

日前立委王定宇邀請相關單位現場會勘，討論如何解決此地的長年沉痾，請市府工務局一個提出改善方案。

由於此處有台鐵鐵軌，所以涵洞改善如何不影響鐵路安全性結構執行規畫？市府工務局表示，將會邀請台糖、台鐵、市府交通、水利局與區公所等單位共同到現場會勘，再依照評估結果於一個月內提出改善計畫。而此處作為全台南市第一座非制式交通警示系統，是否日後也會運用在其他地區？交通局回應如果其他危險路段有類似情形，會再評估是否適用。

南側涵洞高度、寬度尋常轎車可以通行，不過大型車輛就難以通行，往往要逆向通行。記者李文德／攝影