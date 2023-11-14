台南孔廟販賣部遭強拆？ 市府痛斥未經查證就惡意攻擊

民眾黨中央委員張凱鈞日前於媒體投書，指南市孔廟文化基金會執行長石牧民「無視文資法相關規範，未經申請就強拆孔廟」，文化局今澄清，強調相關修繕工程完全依照文資法規範報請同意，現場也有相關安全防護措施；並指特定政治人物為圖選舉利益，未經查證就惡意攻擊，是對社會大眾做出最惡劣示範。

張凱鈞指台南孔廟，近日遭逢大劫難，石牧民無視文資法相關規範，未經申請就強拆孔廟商品紀念部（官廳舊址）的古蹟建築體，也凸顯出酬庸哲學，只問網軍是否忠心民進黨，而不問其文化專業。

文化局今天表示，目前台南孔廟正進行「販賣部泥屋面天溝瓦作修繕工程」，此工程依據文資法相關規定，於今年10月6日檢送計畫書向文化部文資局申請，並獲同意。工程施作期間，規畫放置相關安全措施和護欄，以維護來訪遊客與施工團隊安全。此外，孔廟販賣部施作部分，僅為更新販賣部內部商品展示櫃。張所說的「強拆孔廟」不僅昧於事實，未負起查證責任，更對南市孔廟文化基金會造成嚴重傷害。

文化局指出，文中也對孔廟文化基金會執行長遴選程序及對執行長石牧民提出相關質疑，該會強調，基金會執行長遴選過程秉持公平、公正與透明的原則舉行，南市府亦之前也針對議員及外界質疑逐一回答，並去函台灣文學館求證，台文館已函覆，石牧民於台文館工作時的出差勤都依規定辦理，文中所言絕非事實。