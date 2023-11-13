嘉義配天宮12年1次「海表聖會」 27天遶境20日起駕

嘉縣朴子配天宮將舉辦12年1次「海表聖會」遶境活動，今天進行置天台法會；配天宮董事長蔡承宗說，開基媽20日起駕要以27天走遍日治時期隸屬台南州東石郡嘉縣沿海7鄉鎮市巡安賜福。

配天宮今天在廟前舉行置天台法會，道長依循古禮科儀上呈疏文，秉報上天「海表聖會」遶境開基媽、二媽、三媽出巡時程，並邀飼養金剛鸚鵡「鸚雄聯盟」社團成員帶著20餘隻金剛鸚鵡在法會完成後放飛，展現「鳳鳥朝鳳」儀式，祈求活動平安順利。

蔡承宗接受媒體聯訪表示，配天宮開基媽將走遍日治時期隸屬台南州東石郡區域嘉縣朴子、東石、布袋、義竹、鹿草、太保、六腳7鄉鎮市53庄、231間宮廟巡安賜福。

蔡承宗說，11月20日上午7時15分媽祖起駕，12月16日晚上回駕入廟安座，前後共27天；12月1日開基媽將首度從故宮南院搭小火車前往蒜頭糖廠，藉由活動的舉行，期能帶來觀光人潮。

蔡承宗說，「海表聖會」遶境從清朝時期就存在，但因戰亂等因素停辦，至1975年才恢復傳統重新舉辦，每隔12年遶境1次。

配天宮指出，古人以天干地支計年，12年稱1紀年，「海表聖會」因而訂1紀年舉辦1次；「海表聖會」中「海」是為海上守護神媽祖，「表」指媽祖起駕前會設立天台，向上蒼稟告起駕，「聖會」則表示神聖的活動。

配天宮1687年（康熙26年）建廟至今已有330多年歷史，舊名為「樸樹宮」，清朝從中國來的移民逐漸在廟後落腳，形成樸仔腳街，進而發展成目前的朴子市；目前廟貌是日治時期大正4年（1915年）的建築，據傳是由台灣知名大木匠師陳應彬主持修建。