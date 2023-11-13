白天跳到黑夜 嘉義市街舞首都500名舞者同台飆舞

「2023街舞首都」重頭戲Breaking Battle吸引全國各地的霹靂舞高手踴躍參與，從海選直至冠軍賽激戰，一路精彩表演掌聲好評不間斷。街舞爭霸戰 Breaking Battle由張宇翔（Victor）奪得冠軍；最精彩的國際對抗賽，由烏克蘭選手ROBIN拿下冠軍獎盃。

眾所矚目的2023街舞首都活動最終之戰，國際對抗賽由烏克蘭選手ROBIN對上我國選手張威榕（Willy Roc），2名舞者都以節奏感為特長，比賽展現高度的音樂結合、激烈與侵略性舞風，特殊的霹靂舞風格頻頻擦出精彩火花，把整個活動推向高潮，整場民眾隨著國際級賽事的緊張，也感受街舞的熱情、激昂與活力，這場賽事也透過全程網路直播，讓世界看見街舞首都風采。經過激烈競賽後，由ROBIN拿下冠軍。

嘉義市副市長林瑞彥表示，透過每年「街舞首都」活動邀請到優秀的舞者來參與，讓嘉義市充滿了活力、變成街舞文化的搖籃，孕育出更多的街舞好手以及喜歡街舞的孩子，將街舞首都的名氣推廣到國際，展現嘉義市街舞首都的堅強實力。

文化局長盧怡君表示，為讓更多舞者及民眾知道嘉義市對於街舞文化的重視，製作全國首創的街舞雕像，許多舞迷們來到街舞雕像前朝聖拍照，讓街舞首都活動成為街舞盛會、國際街舞焦點。