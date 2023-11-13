漢堡王首度進軍南市溪北 新營商圈悄然挪移

速食餐廳漢堡王將進駐台南新營，最快本月底開幕，也是南市溪北首間門市。尤其落腳新營三民路，與鄰近摩斯漢堡、21風味館、爭鮮、石二鍋餐飲業連成一氣，注入商圈新活水，帶動地方商圈悄然挪移。

漢堡王目前在南市有7間門市，全部集中在溪南地區，反觀溪北17處行政區全掛零，讓不少當地漢堡王客群興嘆。

將開幕的漢堡王新營門市今上午工人進出載運水泥等建材裝修，預估最快本月底完工、開張，方圓50公尺內有摩斯漢堡、異人館、21風味館、爭鮮、石二鍋、多那之、85度C咖啡、 NET等連鎖業者；更遠處不到200公尺有星巴克、肯德基及多間連鎖運動鞋館，發揮商圈另類「群聚效應」。

在地劉姓房仲業者說，新營區商圈近年來逐漸挪移改變是不爭事實；早期民權路是地方最重要商圈，商業繁盛，在縣市合併前，還曾是南縣地王，合併後市政重往原南市府永華市政中心，加上南科區高速發展，溪北蕭條明顯，大新營地區更是雪上加霜。

陳姓建商則說，新營區這幾年雖然人口持續外流，但商圈持續擴大，除三民路沿線，金華路、長榮路一帶建物雨後春筍，加上興建中的國圖南館及新開發的長勝營區重劃區及台鐵新營火車站與周遭大平台計畫，加上公園綠地多，公設不輸市區，吸引不少「不愛熱鬧」重視生活品質退休公務員入住，也帶動商圈持續發展。