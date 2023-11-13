雲林西螺太平媽遶境回鑾 六房媽斗南新家上梁

雲林縣西螺福興宮太平媽祖完成3縣市、10個鄉鎮9天8夜平安遶境，昨天回鑾西螺，各地20多座主要信仰媽祖宮廟來迎接，內政部長林右昌也到場，盼庇佑四方萬民平安；另，沒有固定廟宇的雲林六房媽祖預定明年移駕到斗南鎮，縣長張麗善參加紅壇上梁儀式，上千人共同見證，熱鬧滾滾。

福興宮董事長楊文鐘指出，福興宮「太平媽」核心信仰範圍，橫跨古早西螺堡及布嶼堡等53庄，因疫情福興宮遶境停辦3年，為感念神恩，發起這項「螺陽迎太平」的平安遶境大會香。

福興宮神轎隊伍4日起駕，走過山城、步入村鎮，隊伍昨返抵西螺大橋頭暫時駐駕，來自全台包括台北青山宮等20多座友宮均抵共襄盛舉，晚間神轎隊在西螺遶境，並邀明華園劇團演出「天子翻江龍」叩謝神恩。

此外，國家重要民俗認證的雲林「六房媽過爐」，預定明年從虎尾鎮過溪移駕到斗南鎮烏瓦窯，張麗善等人進行團拜，隨後一起扶梁，由吊車緩緩將鋼梁吊上紅壇的頂端完成上梁儀式，明年農曆年後擲筊擇定過爐日程。

張麗善說，沿傳300多年的六房媽每年由斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等5股36個庄頭，以擲筊選出爐主頭家負責建造紅壇。