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台南龍崎地質公園仍為工業區 環團促速解編

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南龍崎區地質公園為工業區，環團籲市府要加速解編，才能有效管理。圖／台南社大提供
台南龍崎區地質公園為工業區，環團籲市府要加速解編，才能有效管理。圖／台南社大提供

台南市龍崎地質公園為草鴞、穿山甲保育類野生動物重要的棲息地，但頻頻發生穿山甲疑遭流浪犬咬傷案，市府今年至本月初已捕捉60隻浪犬，但環保團體指出地質公園至今未被市府認養、做有效管理，別再拖。市府表示，此處仍為工業區，沒有解編前難做有效處理，目前審查中，另研議在此設流浪犬暫置區可能性。

台南社大研究員晁瑞光表示，在老百姓的眼裡，政府只有一個，目前地質公園的土地已經由退輔會移交國產署管理，而且認養議題談了2年多，期待能夠加快速度才不辜負市民所望，而且未來能畫設為國保1或國保2用地。

經發局指出，有和國產署等單位針對龍崎牛埔的工業區解編開過多次會議，也提供相關資料，開發主體退輔會已向經濟部產業發展署提出工業區解編，解編後續會做有效處理。

市議員陳皇宇則說，之前有去地質公園會勘，發現部分道路嚴重毀損，也有建物有倒塌之虞不堪使用，另外有3處地景坍塌，希望能修復這些毀損道路與地景，以及強化生態環境改善。

對此，農業局長李建裕表示，為能在解編後立即無縫接軌做規畫與管理，正向中央爭取500多萬元經費，以改善毀壞道路及有崩塌的地景。

李建裕也說，研議在穿山甲棲地附近設置流浪犬暫置區的可能性，讓野生動物與流浪犬和平共存，並將結合特有生物研究保育中心，評估於龍崎區的廟宇、公所等有閒置空間地方設置保育類野生動物救傷中心，提供專業醫療和後續安養以及野放場域。

流浪犬 穿山甲 認養 保育類野生動物

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