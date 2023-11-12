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台南龍崎地質公園為工業區 環團：難理解的衝突應加速解編

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南龍崎地質公園為工業區，環團籲請加速解編。圖／台南社大提供
台南龍崎地質公園為工業區，環團籲請加速解編。圖／台南社大提供

台南市龍崎地質公園為草鴞、穿山甲保育類野生動物重要的棲息地，但頻頻發生穿山甲疑遭流浪犬咬傷案件，加上地質公園至今未被市府認養並做有效管理，環保團體要求快認養，不要再拖了。

市府表示，此處仍為工業區，沒有解編前難以做有效處理，已提供資料給退輔會向產業發展署提出解編，目前審查中。

農業局長李建裕說，龍崎牛埔地質公園及自然保留區面積281公頃，都屬於工業區，解編程序由經發局作業中，為了能在解編後立即無縫接軌做有效規畫與管理，正向中央爭取500多萬元經費，希望改善毀壞道路及有崩塌的地景。

也研議在穿山甲棲地附近設置流浪犬暫置區的可能性，讓野生動物與流浪犬和平共存；因龍崎、關廟為草鴞、穿山甲等保育類野生動物重要棲息地，考量救傷及照養便利性，將結合特有生物研究保育中心，評估於龍崎的廟宇、公所等有閒置空間的地方設置保育類野生動物救傷中心，提供專業醫療及後續安養及野放場域。

經發局指出，已和國產署等單位針對龍崎牛埔的工業區解編開過多次會議，也提供相關資料，退輔會已向經濟部產業發展署提出工業區解編，目前審查中。局長林榮川說，因開發主體是退輔會，必須完成工業區解編才能做後續有效處理。

市議員陳皇宇說，之前有去地質公園會勘，發現部分道路嚴重毀損，也有建物有倒塌之虞，已不堪使用，另有3處地景坍塌，這些不堪使用的建物，由於屋齡低於60年，沒有保留價值，之前經開會討論建議拆除，尚可使用的建物則保留。目前立委王定宇協助地方向中央爭取經費，希望能修復這些毀損道路與地景，以及強化生態環境改善。

台南社大研究員晁瑞光說，希望能加速工業區解編，未來能畫設為國保1或國保2用地，在老百姓的眼裡，政府只有1個，目前地質公園的土地已由退輔會移交國產署管理，而且認養議題已經談了2年多，從工業區等開發來看，徵收土地速度都超快，但遇到與公益、生態有關就超慢，期待能加快速度，才不負市民所望。

台南龍崎地質公園為工業區，環團籲請加速解編。圖／台南社大提供
台南龍崎地質公園為工業區，環團籲請加速解編。圖／台南社大提供
台南龍崎地質公園有保育類野生動物穿山甲，近來常遭流浪犬攻擊。圖／台南社大提供
台南龍崎地質公園有保育類野生動物穿山甲，近來常遭流浪犬攻擊。圖／台南社大提供

穿山甲 認養 保育類野生動物 台南 野放 退輔會 國產署

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