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雲林西螺太平媽祖完成9天8夜平安遶境 今天回鑾西螺大會香
雲林縣西螺福興宮太平媽以「螺陽迎太平」為主題，舉辦「西螺媽祖遶境大會香」祈福遶境，龐大隊伍11月4日起駕，跨過濁水溪沿著雲林、彰化、南投10鄉鎮展開9天8夜的平安遶境，今天回鑾西螺，來自北、中、南各地20多座主要信仰宮廟齊聚西螺恭迎太平媽回鑾，內政部長林右昌受邀迎駕，場面熱鬧滾滾。
福興宮董事長楊文鐘指出，福興宮「太平媽」核心信仰範圍，橫跨古早西螺堡及布嶼堡等53庄，世代謹守巡狩範圍「東邊看到山、西邊看到海」的傳統，因疫情福興宮遶境停辦3年，在媽祖庇佑下，疫情已遠離，為感念神恩，發起這項「螺陽迎太平」的平安遶境大會香。
福興宮神轎隊伍本月4日起駕展開9天8夜的感恩宗教之旅，走過山城、步入村鎮，沿途各廟信徒夾道歡迎，一句問候、一杯涼水、一個笑容，共沐恩澤。
今天下午太平媽神轎隊伍返抵西螺，暫在西螺大橋頭暫時駐駕，來自全台包括台北青山宮等20多座主要信仰友宮，均抵西螺共襄盛舉，來自全國各地大批陣頭隊伍聚集，熱鬧非凡，內政部長林右昌和立委劉建國等人也到場迎接太平媽祖回鑾，並感謝大家辛勞境，庇佑四方萬民平安。
晚間神轎隊在西螺遶境，並邀請明華園劇團演出「天子翻江龍」叩謝神恩。
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