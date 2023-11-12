快訊

卸任後要做什麼？ 蔡總統曝「這事」可列選項

跑攤說掀口水戰...盧秀燕批不跑攤「怎了解民意」 林靜儀：跑了好幾千場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林西螺太平媽祖完成9天8夜平安遶境 今天回鑾西螺大會香

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
西螺福興宮太平媽祖完成雲彰投三縣市9天8夜平安遶境，今天返抵西螺大橋頭暫時駐駕，並展開全國宮廟西螺大會香，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮太平媽祖完成雲彰投三縣市9天8夜平安遶境，今天返抵西螺大橋頭暫時駐駕，並展開全國宮廟西螺大會香，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

雲林縣西螺福興宮太平媽以「螺陽迎太平」為主題，舉辦「西螺媽祖遶境大會香」祈福遶境，龐大隊伍11月4日起駕，跨過濁水溪沿著雲林、彰化、南投10鄉鎮展開9天8夜的平安遶境，今天回鑾西螺，來自北、中、南各地20多座主要信仰宮廟齊聚西螺恭迎太平媽回鑾，內政部長林右昌受邀迎駕，場面熱鬧滾滾。

福興宮董事長楊文鐘指出，福興宮「太平媽」核心信仰範圍，橫跨古早西螺堡及布嶼堡等53庄，世代謹守巡狩範圍「東邊看到山、西邊看到海」的傳統，因疫情福興宮遶境停辦3年，在媽祖庇佑下，疫情已遠離，為感念神恩，發起這項「螺陽迎太平」的平安遶境大會香。

福興宮神轎隊伍本月4日起駕展開9天8夜的感恩宗教之旅，走過山城、步入村鎮，沿途各廟信徒夾道歡迎，一句問候、一杯涼水、一個笑容，共沐恩澤。

今天下午太平媽神轎隊伍返抵西螺，暫在西螺大橋頭暫時駐駕，來自全台包括台北青山宮等20多座主要信仰友宮，均抵西螺共襄盛舉，來自全國各地大批陣頭隊伍聚集，熱鬧非凡，內政部長林右昌和立委劉建國等人也到場迎接太平媽祖回鑾，並感謝大家辛勞境，庇佑四方萬民平安。

晚間神轎隊在西螺遶境，並邀請明華園劇團演出「天子翻江龍」叩謝神恩。

西螺福興宮太平媽祖完成雲彰投三縣市9天8夜平安遶境，今天返抵西螺大橋頭暫時駐駕，並展開全國宮廟西螺大會香，大街小巷熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮太平媽祖完成雲彰投三縣市9天8夜平安遶境，今天返抵西螺大橋頭暫時駐駕，並展開全國宮廟西螺大會香，大街小巷熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮太平媽祖完成雲彰投三縣市9天8夜平安遶境，今天返抵西螺大橋頭暫時駐駕，並展開全國宮廟西螺大會香，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮太平媽祖完成雲彰投三縣市9天8夜平安遶境，今天返抵西螺大橋頭暫時駐駕，並展開全國宮廟西螺大會香，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮太平媽祖完成雲彰投三縣市9天8夜平安遶境，今天返抵西螺大橋頭暫時駐駕，並展開全國宮廟西螺大會香，內政部長林右昌（右四）前往參拜接駕，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮太平媽祖完成雲彰投三縣市9天8夜平安遶境，今天返抵西螺大橋頭暫時駐駕，並展開全國宮廟西螺大會香，內政部長林右昌（右四）前往參拜接駕，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮太平媽祖完成雲彰投三縣市9天8夜平安遶境，今天返抵西螺大橋頭暫時駐駕，並展開全國宮廟西螺大會香，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮太平媽祖完成雲彰投三縣市9天8夜平安遶境，今天返抵西螺大橋頭暫時駐駕，並展開全國宮廟西螺大會香，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮太平媽祖完成雲彰投三縣市9天8夜平安遶境，今天返抵西螺大橋頭暫時駐駕，並展開全國宮廟西螺大會香，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮太平媽祖完成雲彰投三縣市9天8夜平安遶境，今天返抵西螺大橋頭暫時駐駕，並展開全國宮廟西螺大會香，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

遶境 神轎 信仰 林右昌 劉建國 雲林

延伸閱讀

神岡文化季活動被質疑行政不中立 神岡區長：行政中立

義民爺235周年慶遶境起駕 今晚將駐駕桃園觀音

高雄宮廟遶境扛轎員大亂鬥 網酸：神明因這原因看了也會笑

梅山鄉山上遠眺璀燦奪目西螺高空煙火 流星劃破夜空盡收眼底

相關新聞

全台獨嘉女性社企培力 嘉市協助女力創業圓夢

嘉義市府今天在檜意森活村舉辦「女力Chia 活力嘉」From chia to world成果展，頒發10萬元的圓夢計畫獎...

好厲害！南市傳統藝術比賽南光太鼓隊連三年奪特優

台南市傳統藝術比賽成績出爐，成立7年的南光高中太鼓隊繼2021、2022年後，今年三度榮獲特優殊榮，學生們為求好表現，除...

台南龍崎地質公園為工業區 環團：難理解的衝突應加速解編

台南市龍崎地質公園為草鴞、穿山甲等保育類野生動物重要的棲息地，但頻頻發生穿山甲疑遭流浪犬咬傷案件，加上地質公園至今未被市...

雲林西螺太平媽祖完成9天8夜平安遶境 今天回鑾西螺大會香

雲林縣西螺福興宮太平媽以「螺陽迎太平」為主題，舉辦「西螺媽祖遶境大會香」祈福遶境，龐大隊伍11月4日起駕，跨過濁水溪沿著...

黃金得主是誰？ 台南購物節今二度開獎 登錄總額近24億

2023台南購物節9月起開跑，今年抽獎機制有別以往，消費累計滿100元就可獲得1組序號，不論發票或收據，即使小額消費也有...

新庄樂齡學堂獲教育奉獻獎 97歲老農秀英文語驚四座

雲林縣土庫鎮最偏遠的新庄社區積極推動數位學習，平均年齡82歲的樂齡學習中心，從課程設計、教師聘任到招生學習，群策群力，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。