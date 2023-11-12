國家重要民俗六房媽祖搬家 斗南新家「紅壇」今天上梁

國內唯一沒有固定廟宇並獲國家重要民俗認證的雲林縣「六房媽過爐」，預定明年「搬新家」從虎尾鎮過溪移駕到斗南鎮烏瓦窯，今天舉行盛大的新建「紅壇」上梁典禮，25年才輪到1次斗南鎮東明里信徒喜出望外，動員上千人共同見證，熱鬧滾滾。

雲林縣長張麗善、議長黃凱，立委劉建國、斗南鎮長沈暉勛、議員蔡東富、張庭綺、曾博鴻等數十人，在六房媽會理事長徐萬成及烏瓦磘值年爐主林來勤帶領下進行團拜，隨後一起扶梁，由吊車緩緩鋼梁吊上紅壇的頂端完成上梁儀式，現場鑼鼓喧天，熱鬧圓滿。

張麗善說，沿傳300多年的六房媽，沒有固定廟宇供奉，每年由斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等5股36個庄頭，以擲筊方式選出爐主頭家負責建造紅壇，將媽祖迎到該村奉祀1年，之後再選出新爐主建新紅壇，1年1輪延傳百年，凝聚信徒情感，深具特色，102年登錄為雲林無形文化資產，106年更被文化部列為國家重要民俗，成為國內宗教盛事。