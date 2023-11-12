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國家重要民俗六房媽祖搬家 斗南新家「紅壇」今天上梁

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
沒有固定廟宇列為國家重要民俗的雲林六房媽祖，明年將從虎尾鎮過溪移駕到斗南鎮烏瓦窯，今天舉行盛大的新建「紅壇」上梁典禮。記者蔡維斌／攝影
沒有固定廟宇列為國家重要民俗的雲林六房媽祖，明年將從虎尾鎮過溪移駕到斗南鎮烏瓦窯，今天舉行盛大的新建「紅壇」上梁典禮。記者蔡維斌／攝影

國內唯一沒有固定廟宇並獲國家重要民俗認證的雲林縣「六房媽過爐」，預定明年「搬新家」從虎尾鎮過溪移駕到斗南鎮烏瓦窯，今天舉行盛大的新建「紅壇」上梁典禮，25年才輪到1次斗南鎮東明里信徒喜出望外，動員上千人共同見證，熱鬧滾滾。

雲林縣長張麗善、議長黃凱，立委劉建國、斗南鎮長沈暉勛、議員蔡東富、張庭綺、曾博鴻等數十人，在六房媽會理事長徐萬成及烏瓦磘值年爐主林來勤帶領下進行團拜，隨後一起扶梁，由吊車緩緩鋼梁吊上紅壇的頂端完成上梁儀式，現場鑼鼓喧天，熱鬧圓滿。

張麗善說，沿傳300多年的六房媽，沒有固定廟宇供奉，每年由斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等5股36個庄頭，以擲筊方式選出爐主頭家負責建造紅壇，將媽祖迎到該村奉祀1年，之後再選出新爐主建新紅壇，1年1輪延傳百年，凝聚信徒情感，深具特色，102年登錄為雲林無形文化資產，106年更被文化部列為國家重要民俗，成為國內宗教盛事。

爐主林來勤說，斗南股有斗南、將軍、烏瓦磘、崙仔、新厝寮5個庄頭輪值，每個庄頭起碼要25年才能輪到一次，所以不論庄內或旅外村民，無不雀躍，大家以最隆重的心情籌辦明年過爐事宜，預定明年新春過年後擲筊擇定過爐日程，歡迎明到烏瓦磘紅壇來拜六房媽保平安。

沒有固定廟宇列為國家重要民俗的雲林六房媽祖，明年將從虎尾鎮過溪移駕到斗南鎮烏瓦窯，今天舉行盛大的新建「紅壇」上梁典禮。記者蔡維斌／攝影
沒有固定廟宇列為國家重要民俗的雲林六房媽祖，明年將從虎尾鎮過溪移駕到斗南鎮烏瓦窯，今天舉行盛大的新建「紅壇」上梁典禮。記者蔡維斌／攝影
沒有固定廟宇列為國家重要民俗的雲林六房媽祖，明年將從虎尾鎮過溪移駕到斗南鎮烏瓦窯，今天舉行盛大的新建「紅壇」上梁典禮。記者蔡維斌／攝影
沒有固定廟宇列為國家重要民俗的雲林六房媽祖，明年將從虎尾鎮過溪移駕到斗南鎮烏瓦窯，今天舉行盛大的新建「紅壇」上梁典禮。記者蔡維斌／攝影
沒有固定廟宇列為國家重要民俗的雲林六房媽祖，明年將從虎尾鎮過溪移駕到斗南鎮烏瓦窯，今天舉行盛大的新建「紅壇」上梁典禮。記者蔡維斌／攝影
沒有固定廟宇列為國家重要民俗的雲林六房媽祖，明年將從虎尾鎮過溪移駕到斗南鎮烏瓦窯，今天舉行盛大的新建「紅壇」上梁典禮。記者蔡維斌／攝影
沒有固定廟宇列為國家重要民俗的雲林六房媽祖，明年將從虎尾鎮過溪移駕到斗南鎮烏瓦窯，今天舉行盛大的新建「紅壇」上梁典禮。記者蔡維斌／攝影
沒有固定廟宇列為國家重要民俗的雲林六房媽祖，明年將從虎尾鎮過溪移駕到斗南鎮烏瓦窯，今天舉行盛大的新建「紅壇」上梁典禮。記者蔡維斌／攝影

雲林 張麗善 文化資產

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