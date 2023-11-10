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台南環保夜市增至3處 3個月減廢10萬個一次性免洗餐具

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市永康復華夜市、鹽行夜市、柳營夜市提供循環餐具租借。圖／環保局提供
台南市永康復華夜市、鹽行夜市、柳營夜市提供循環餐具租借。圖／環保局提供

台南市響應中央環保夜市政策，繼2020年輔導永康區復華夜市為示範夜市後，今年又有鹽行夜市、柳營夜市等兩處加入減廢行列，今年7至10月累計減少將近10萬個一次性免洗餐具的使用，實質降低夜市營業時間產生垃圾量。

環保局表示，復華夜市開始推動環保夜市，曾獲中央評比為環保夜市特優獎，加上今年鹽行夜市、柳營夜市等兩處環保夜市生力軍，3處夜市除攤商不主動提供一次用塑膠袋、使用可重複清洗使用環保餐具取代一次性免洗餐具外，更提供自備環保餐具換小禮物的好康活動，逐步養成消費者環保習慣。

市長黃偉哲說，台南為美食之都，夜市小吃文化具有相當代表性，希望民眾在逛夜市吃小吃的同時，都能落實減廢措施，將環保落實於夜市文化中，期許能有越來越多的攤商與消費者共同響應。

環保局長許仁澤表示，民眾逛永康復華夜市、鹽行夜市、柳營夜市時，若無自備環保餐、杯具或購物袋，可至循環餐具租借處進行租借使用；在今年11月底前，只要到上述三處其中一處夜市拍下在攤位使用環保餐、杯具或購物袋的照片上傳LINE@好友，即可至循環餐具租借處領取精美小禮品。

台南市永康復華夜市、鹽行夜市、柳營夜市提供循環餐具租借。圖／環保局提供
台南市永康復華夜市、鹽行夜市、柳營夜市提供循環餐具租借。圖／環保局提供

夜市 餐具 小吃 台南

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