雲林縣內台鐵車站 不給用敬老卡點數抵車資？真正原因曝光

近日有民眾反映，縣府發放給65歲以上長者的敬老卡，在縣內的台鐵車站無法像雙北、桃竹苗等縣市扣點使用，須扣電子錢包額度支付車資；縣府社會處表示，因縣內長者多習慣搭乘公車，因此提供刷卡免費搭乘轄內91條公車路線的福利措施，目前尚未發展點數制度，未來持續觀察使用情形，滾動檢討提出適宜補助政策。

全台包括雙北、桃竹苗、中彰投、嘉義及屏東等多個縣市政府，針對設籍當地、年滿65歲以上長者提供申辦敬老卡，除享有公共運輸工具半價的敬老優惠，政府也補助點數至卡內，長者在規定範圍內持卡搭乘台鐵，走社福卡通道即可扣點折抵車資。

嘉義一名78歲張姓縣民日前從民雄火車站搭乘區間車至彰化探親，因雲林縣未實施點數制度，因此班車經過石龜、斗南、斗六、石榴、林內等車站的車資，須從悠遊卡電子錢包中扣款支付，規定內的指定車站才以點數折抵，他驚呼「以為全台車站都適用扣點搭火車」。

雲林縣65歲以上人口超過13萬人，考量多數縣內長者習慣搭乘公車，且上下車直接刷卡，縣府社會處目前實施以敬老卡搭乘轄內合約客運業者營運的91條路線班車，不限次數及里程均免費。

莿桐鄉68歲林姓縣民因居住地離火車站不近，自己幾乎都是搭公車行動，她認為「以卡認人」上下車刷一下很方便，也習慣這種方式，如果跟進其他縣市實施點數制度，認為因其有規定範圍，若沒有經常搭乘的必要，反而不實用。

社會處表示，若要擴大實施、增加搭乘台鐵的方案，相對有必要提出點數機制，搭配台鐵車站建置TPASS專用通道；但如此勢必會壓縮到原本只認卡的刷卡機制，對此仍需觀察大宗民眾的使用情形，再推出合宜方案。