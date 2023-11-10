台南將軍漁港逾20年盼改善 漁民：漁業永續才能拚觀光

台南市議員穎艾·達利在議會質詢時建議，農業局未來能夠編列預算，投入漁港管理與建設，例如落實「漁貨不落地」這類政策，農業局表示將找溪北地區的漁港試辦，南縣區漁會指出，「漁貨不落地」已推行一段時間，但接受度不高，將軍漁港的漁民則認為，市府喊出轉型觀光漁港，同時也該改善拍賣市場的環境及設施。

穎艾·達利說，「漁貨不落地」是一個結果，過程中有許多基礎工作需要投入改善，包括漁港內的地面設計、用水處理設施、廢棄容器或漁具處理、冷藏冷鏈、漁船吊掛及揀貨運輸等各項環節，其實就是做好漁業永續，近年市府以將軍漁港做為演唱會場地，的確有帶進人潮，但怎麼延續效益，應該還是要回歸基本面把產業顧好。

當地吳姓漁民說，將軍漁港啟用迄今已經超過20年，原先是中央管轄的一級漁港，後來南縣府收回後變成二級漁港，近年因為漁業資源匱乏盛況不如以往，後來蓋了觀光魚市、又辦演唱會，說是要轉型，但漁民感受不明顯，反而希望做好疏浚、作業環境改善等會比較實際。

南縣區漁會將軍漁港管理站主任楊賢志說，其實漁業署推「漁貨不落地」已經好幾年，但得看現地狀況而定，要有腹地、處理空間與設備，當初規劃並未考量類似問題，推動上窒礙難行，如果不能一次到位，也應該逐步改善，例如將軍漁港就可以設置進水過濾設備，保持漁獲的乾淨度，環境慢慢改善，漁民的觀念才會跟著改變。