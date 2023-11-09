5米高的千里眼大風箏將現身 北港風箏嘉年華周六登場
秋意漸濃，東北季風輕柔吹拂，位於雲林縣北港鎮北港溪畔的魅力河川大草原，遼闊的草原加上鮮少遮蔽物的視野，是雲林地區最佳的風箏場域之一，利用當下美好的風吹季節，北港鎮鎮公所將於11月11日舉辦「2023北港風箏嘉年華」以「北港風Party」為主題，邀請國內許多風箏好手來展演，提供鄉親和遊客一場視覺和心靈的盛宴。
北港風箏嘉年華以「風Party」為主題，邀請亞洲國際風箏聯合會與全國各地的風箏專家攜手合作，呈獻一場震撼人心的風箏展演。
北港是國內媽祖祖信仰中心，活動當天，千里眼、順風耳守護媽祖的護衛，將化身為高5米的超大軟體風箏，已完成成功試飛，當天將翱翔藍天，為觀眾帶來無限驚喜。此外，還有長達12米的鯨鯊風箏、10米的虎鯨風箏、翩翩起舞的飛天馬、優雅自在的飛天雞，以及超過百米的向日葵、蝴蝶串聯風箏等，這些精心製作的風箏將在北港溪河濱公園的天空翩翩起舞，呈現一場絢麗繽紛的視覺盛宴。
除了欣賞許多特色風箏，也安排MOMO家族、繽紛氣球人、魔術表演、歌手吳雨璇演唱等表演。同時也有一系列好康包括「彩繪風箏DIY」，下午1時起連續安排4場，每場15分鐘開放現場報名，每場50名，額滿截止。還有「闖關遊戲送風箏」完成闖關者可兌換造型風箏1個，共計500份，每人限領1份，換完截止。精采可期，歡迎大家一起來到北港，欣賞繽紛風箏世界，拜媽祖漫遊北港小鎮風景，品味小吃美食，度過充滿歡樂的風Party。
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