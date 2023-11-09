5米高的千里眼大風箏將現身 北港風箏嘉年華周六登場

秋意漸濃，東北季風輕柔吹拂，位於雲林縣北港鎮北港溪畔的魅力河川大草原，遼闊的草原加上鮮少遮蔽物的視野，是雲林地區最佳的風箏場域之一，利用當下美好的風吹季節，北港鎮鎮公所將於11月11日舉辦「2023北港風箏嘉年華」以「北港風Party」為主題，邀請國內許多風箏好手來展演，提供鄉親和遊客一場視覺和心靈的盛宴。

北港風箏嘉年華以「風Party」為主題，邀請亞洲國際風箏聯合會與全國各地的風箏專家攜手合作，呈獻一場震撼人心的風箏展演。

北港是國內媽祖祖信仰中心，活動當天，千里眼、順風耳守護媽祖的護衛，將化身為高5米的超大軟體風箏，已完成成功試飛，當天將翱翔藍天，為觀眾帶來無限驚喜。此外，還有長達12米的鯨鯊風箏、10米的虎鯨風箏、翩翩起舞的飛天馬、優雅自在的飛天雞，以及超過百米的向日葵、蝴蝶串聯風箏等，這些精心製作的風箏將在北港溪河濱公園的天空翩翩起舞，呈現一場絢麗繽紛的視覺盛宴。