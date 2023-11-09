快訊

航機遭行李櫃碰撞凹陷！長榮班機曼谷釀意外 262名乘客受困行程延宕

聯邦銀行員涉嫌勾結詐騙集團 金管會點3疏失開罰1200萬元

違停新制暫緩挨轟朝令夕改 交通部今宣布兩大規畫

5米高的千里眼大風箏將現身 北港風箏嘉年華周六登場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
高達五米約兩層樓高的千里眼順風耳，本周六在北港風箏嘉年華會上率先亮相。圖／亞洲國際風箏聯合會提供
高達五米約兩層樓高的千里眼順風耳，本周六在北港風箏嘉年華會上率先亮相。圖／亞洲國際風箏聯合會提供

秋意漸濃，東北季風輕柔吹拂，位於雲林縣北港鎮北港溪畔的魅力河川大草原，遼闊的草原加上鮮少遮蔽物的視野，是雲林地區最佳的風箏場域之一，利用當下美好的風吹季節，北港鎮鎮公所將於11月11日舉辦「2023北港風箏嘉年華」以「北港風Party」為主題，邀請國內許多風箏好手來展演，提供鄉親和遊客一場視覺和心靈的盛宴。

北港風箏嘉年華以「風Party」為主題，邀請亞洲國際風箏聯合會與全國各地的風箏專家攜手合作，呈獻一場震撼人心的風箏展演。

北港是國內媽祖祖信仰中心，活動當天，千里眼、順風耳守護媽祖的護衛，將化身為高5米的超大軟體風箏，已完成成功試飛，當天將翱翔藍天，為觀眾帶來無限驚喜。此外，還有長達12米的鯨鯊風箏、10米的虎鯨風箏、翩翩起舞的飛天馬、優雅自在的飛天雞，以及超過百米的向日葵、蝴蝶串聯風箏等，這些精心製作的風箏將在北港溪河濱公園的天空翩翩起舞，呈現一場絢麗繽紛的視覺盛宴。

除了欣賞許多特色風箏，也安排MOMO家族、繽紛氣球人、魔術表演、歌手吳雨璇演唱等表演。同時也有一系列好康包括「彩繪風箏DIY」，下午1時起連續安排4場，每場15分鐘開放現場報名，每場50名，額滿截止。還有「闖關遊戲送風箏」完成闖關者可兌換造型風箏1個，共計500份，每人限領1份，換完截止。精采可期，歡迎大家一起來到北港，欣賞繽紛風箏世界，拜媽祖漫遊北港小鎮風景，品味小吃美食，度過充滿歡樂的風Party。

各式各樣五彩繽紛的大型氣囊風箏、串連風箏、地景風箏，箏奇鬥豔，提供民眾一個假日賞風箏最佳去處。圖／北港鎮公所提供
各式各樣五彩繽紛的大型氣囊風箏、串連風箏、地景風箏，箏奇鬥豔，提供民眾一個假日賞風箏最佳去處。圖／北港鎮公所提供
各式各樣五彩繽紛的大型氣囊風箏、串連風箏、地景風箏，箏奇鬥豔，提供民眾一個假日賞風箏最佳去處。圖／北港鎮公所提供
各式各樣五彩繽紛的大型氣囊風箏、串連風箏、地景風箏，箏奇鬥豔，提供民眾一個假日賞風箏最佳去處。圖／北港鎮公所提供
各式各樣五彩繽紛的大型氣囊風箏、串連風箏、地景風箏，箏奇鬥豔，提供民眾一個假日賞風箏最佳去處。圖／北港鎮公所提供
各式各樣五彩繽紛的大型氣囊風箏、串連風箏、地景風箏，箏奇鬥豔，提供民眾一個假日賞風箏最佳去處。圖／北港鎮公所提供

風箏 北港 媽祖

延伸閱讀

金門首屆離島風箏節周末登場 水獺、蠟筆小新風箏飛天

明天捐血可送這家超人氣的臭豆腐？雲林捐血站：沒聽說

藍天如大海鯨鯊悠游 鹿港風箏節親子樂不可支

影／苗栗風箏美食節登場 13年來首見大雨「擾局」

相關新聞

台西海口生活館閒置變蚊子館 民眾使用公廁驚見這一幕

雲林台西海口生活館是沿海地區熱門親子休憩景點，原由縣府教育處委託民間團隊營運，為配合「綠色智慧產業園區」開發，將改作園區...

南市議會衝突…藍營議員嗆「有殺到你家人嗎？」 綠要求道歉

台南民進黨議員議員周嘉韋、林依婷、蔡筱薇、李宗翰和台灣基進議員李宗霖於今天在湯德章紀念公園舉行記者會，嚴正譴責國民黨議員...

台南隊超強！國際機器人大賽傳捷報 勇奪30面獎牌

11月3日至5日在日本加賀舉辦的RoboRave國際機器人大賽，由37所台南市高中、國中、國小組成的台南市代表隊大放異彩...

夜市多1天！台南鹽水夜市加開周日場爭議 市府近日協調

台南鹽水夜市有超過40年歷史，每周三固定在鹽水武廟一帶營業，攤商數量達400攤，申請加開一天周日場夜市，原預計明年元宵節...

台南中西區正中午突停電 原因竟是機車自撞變電箱

台南中西區今中午12點40分許傳出部分停電，包括大同路一段、五妃街、府連路都突然陷入漆黑，據了解，1輛機車行經府連路，自...

退休家扶社工「人退心不退」 赴雲林偏村捐愛心

一群來自全國各地大半生都奉獻家扶幫助無數家庭的退休社工劉淑惠、黃慧珍、林彩鳳、謝淑女、劉素珍、郭幼萍、游一帆等人，今天專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。