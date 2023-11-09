夜市多1天！台南鹽水夜市加開周日場爭議 市府近日協調

台南鹽水夜市有超過40年歷史，每周三固定在鹽水武廟一帶營業，攤商數量達400攤，申請加開一天周日場夜市，原預計明年元宵節開始營業，卻傳出周日場有居民反對，甚至疑有黑道介入，市府經發局說，對於新增每周日營業的部分，鹽水自治會表示已做好附近居民溝通，陳情人希望該夜市不要擺攤的路段，該夜市已允諾陳情人的要求，將該路段攤位排除。

市議員王宣貿關心鹽水夜市新增周日營業，為何目前無法營業，是否有黑道介入？經發局市場處表示，鹽水夜市原每周三營業，日前提出新增每周日營業的部分，依審查程序通過，市場處依法定程序公告。市場處將加強與地方溝通，近期將在鹽水武廟辦公室召開協調會。

市長黃偉哲表示，鹽水夜市係在地小型夜市而非觀光夜市，主要消費者以當地居民為主，因此商家可能會有經濟利益競合的考量，將持續與商家溝通，期望能夠創造鹽水商圈與其周圍的活絡發展，達到雙贏，而不只是提供居民消費便利而已。

另外，針對地方有黑道介入傳言，黃偉哲說，「商業歸商業，經濟歸經濟」，任何產業包括垃圾清運、瀝青等都不應該有黑道介入，若因黑道介入影響產業與商業的正常發展或公共事務運行，市府絕不接受。經發局表示，絕不容許暴力非法行為影響民眾生活，未來將加強夜市稽查，宣示暴力零容忍的決心。

新營警分局表示，初步清查未有相關線報，也歡迎外界舉報，過程絕對保密。

鹽水夜市範圍集中在津城及岸內兩個里，津城里長柯永茂表示，他以里民多數意見為依歸，會跟著多數里民意見走，近日進一步詢問鄉親們看法。

「夜市真的太吵了，若一周兩天真的有點吃不消，交通負荷及居民出入都是衝擊。」岸內里陳姓住戶說，一周一天剛好，希望能維持現況即可。