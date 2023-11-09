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嘉市明年增建西區寵物公園

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉市首座專東區寵物公園5月啟用，獲飼主肯定。圖／嘉市府提供
嘉市首座專東區寵物公園5月啟用，獲飼主肯定。圖／嘉市府提供

嘉義市首座專屬毛小孩東區寵物公園5月啟用，受飼主肯定，市長黃敏惠宣布西區也要建寵物公園，要求明年盡速在適當地點建寵物公園，依動保團體標準完善設施；建設處表示，西區寵物公園評估地點中，明年編900萬元預算規畫設計發包。

議員王浩說，首座東區寵物公園啟用，市府利用綠映水漾公園現有空間及設施，以飼主角度，規畫毛親子休憩及遊玩空間，打造寵物友善環境，但啟用後，有飼主反映寵物公園欠缺遮蔭設施，希望改善，公園離隔壁嘉義縣中埔鄉近，距西區遠，希望明年完成西區寵物公園。

議員傅大偉說，市府編預算明年西區建寵物公園，評估地點劉厝二二八國家紀念公園，位在郊區太遠不方便飼主使用，應利用市區北香湖公園，園區廣達28公頃可供規畫。

議員鄭光宏說，市府編列明年預算900萬元建西區寵物公園，比東區寵物公園增加300萬元，預算增加，設施應依動保團體標準，完善設施，做為全國示範園區。

建設處長田長沛說，寵物公園地點要有足夠空間，提供9公斤以上大型犬活動空間，選址於說明會時已有廣納多方建言，今年底將擇3至5處，確切位置將再廣蒐民意及諮詢相關專業團體意見，並另召開地方說明會，以期符合市民期待。

寵物 議員 東區 動保團體 毛小孩 黃敏惠

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