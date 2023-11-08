柳營太康有機專區冷鏈物流 日供應有機蔬菜逾1萬5千包

台南柳營太康有機農業專區添生力軍，有機農賴東卿與友人投入6000萬元，打造有機蔬菜專區冷鏈物流，每天最高可供應1萬5000包有機蔬菜，推估延長保鮮1個月，更降低葉菜耗損約15%。除提供學童午餐、團膳食材，也供應全聯、好市多量販店。

這間名為「廣田益」公司，面積約268坪，原以有機農產品生產為主要定位，導入採後處理、集貨、分級包裝、儲藏運輸及物流一連串冷鏈，今年施工，從生產到消費過程全程冷鏈保鮮環境上月啟用。

農業局今安排開放參訪，農業局農務科長許文耀說，從中央到地方對農產品冷鏈物流及品質確保愈加重視，農友很會種植優質農產品，但農產品不耐保存特性影響儲架壽命及品質，降低對農產品的信賴。

他指出，推動冷鏈物流體系可確保農產品從農場到消費者手中全程冷鏈不斷鏈，保鮮既保質，民眾更可吃得安心與健康。

賴東卿表示，真空預冷機應用與一般冷藏降溫方式相較，農作物採收後田間熱及呼吸熱有效降低，此熱源也是農產品敗壞或品質降低的重要成因，除可延長葉菜延長保鮮達令1個月，降低葉菜耗損約15%，除提供學童午餐、團膳食材，也供應全聯、好市多量販店。