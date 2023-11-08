穿梭時光隧道 嘉義民雄大士爺旁打卡熱點廟街展老照片

嘉縣民雄鄉公所與中正大學重構大學路計畫，共同策劃「烈風光影 廟街文化走廊」老照片展，今天起在大士爺廟旁文化走廊，陸續展出在地商家們所提供的千張老照片，鄉長林于玲與中正副校長蔡榮婷簽署合作備忘錄，盼藉此連結民雄村與村、人與人、過去與未來，對在地認同感的升溫。

「從老照片上驚見我家以前開電器行的樣子！」鄉長林于玲說，她真的嚇一跳，老照片讓小時候在家生活情景，一幕幕湧現腦海，回憶都回來了，要感謝中正團隊的用心，把感動帶給鄉親，希望展出讓大家更了解民雄深厚的文化底蘊。

近年在大士爺祭成網美打卡熱點的雨傘文化走廊，這回在珍馨餅舖、新慶馨餅舖、合發餅舖、小甜甜火雞肉飯及百美行等街區老店，提供近千張，70年之間的老照片，透過在走廊櫥窗定期更換主題展覽，勾起鄉親的記憶與情感，不僅加深鄰里關係，也讓年輕世代了解過去生活樣貌。

中正大學傳播學系教授官中祥表示，2019年與七星藥局共同徵集民雄老照片，典藏近千張，至今展出8個場次，這次在廟街文化走廊展出，將過去的美味、人情味的場景找回，最大目的是讓鄉民記憶再次回到生活當中。

中樂村長洪源漳表示，老照片將喚起很多長輩們的回憶，也藉此讓更多年輕人從照片了解當時情景。提供老照片小甜甜火雞肉飯70歲何炎錕說，很多旅外鄉親都會相約來看兒時照片，大家一起回憶過往時光，他從老照片講述以前生活故事，能拉近與下一代互動對話。