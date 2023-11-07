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台南下營農產有五寶 農遊旅行吸引「都市俗」來見世面

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南下營區以農業為主，有稻米、蠶桑、黑豆、鵝肉、文旦等五寶為其特色。照／下營區公所提供
台南下營區以農業為主，有稻米、蠶桑、黑豆、鵝肉、文旦等五寶為其特色。照／下營區公所提供

台南市下營區以農業及畜牧業為主，以出產蠶桑、白鵝、黑豆、文旦聞名，近來再加入外銷日本的台灣越光米，有五寶稱號，但也面臨農村老化及人口外移問題，近年地方推動轉型，發展休閒農業，下營區公所盤點出7處休閒農業景點，再加入下營上帝廟及茅港尾天后宮等歷史人文，規劃2條路線推出農遊小旅行，吸引不少外縣市民眾報名參與。

下營區長李宗翰說，下營區農特產多元，包含稻米、黑豆、文旦、白鵝、蠶桑、花卉、火雞及有機菇類等，農民投身有機農業及友善農法的比例也逐漸增加，從純生產轉型，強調食農教育與農遊體驗，近年也是南市府力推休閒農業重點區域。

李宗翰表示，大約20年前當地農會產銷班成立休閒農業場域，包括白鵝休閒農場、尋覓桑田、田媽媽鵝鄉園餐廳等，輔導農友栽桑養蠶、養鵝及畜牧等結合在地觀光、自然生態，一度吸引不少遊客，後來卻因未配合土地法令轉型、沒有配套措施逐漸沒落，這幾年地方凝聚共識，業者也做出特色。

下營觀光休閒農業協會理事長黃茂容說，目前包括弘昌碾米廠、白鵝農場及一畝田香草莊園都取得特色場域認證、惠生泉菇場取得慈心有機認證，有機業者如宥鈞觀光田園、旺旺有機農場、薯來寶等也轉型休閒農業中。

區公所去年舉辦農遊小旅行頗受歡迎，今年再盤點7處場域、有插秧、香草、黑豆腐製作、鵝蛋彩繪等27項體驗遊程，規劃A、B兩條路線，再加入在地廟宇巡禮，11日推出「下營人文采風微旅行」，希望讓更多外地遊客感受鄉村農遊樂趣。

台南下營區以農業為主，近年推廣休閒農業，區公所連續2年辦遊程，吸引外地民眾參與。照／下營區公所提供
台南下營區以農業為主，近年推廣休閒農業，區公所連續2年辦遊程，吸引外地民眾參與。照／下營區公所提供

文旦 食農教育 餐廳

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