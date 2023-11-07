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「2023街舞首都」周末嘉義市熱鬧登場 首座街舞雕像揭幕好手雲集

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「2023街舞首都」周休假日在嘉市府文化局音樂廳、文化廣場登場，上午市府宣傳活動以火熱街舞秀揭幕，市長黃敏惠與貴賓為全台首座街舞雕像揭幕，宣布街舞首都活動熱鬧登場。圖／嘉市府提供
「2023街舞首都」周休假日在嘉市府文化局音樂廳、文化廣場登場，上午市府宣傳活動以火熱街舞秀揭幕，市長黃敏惠與貴賓為全台首座街舞雕像揭幕，宣布街舞首都活動熱鬧登場。圖／嘉市府提供

國內街舞盛事「2023街舞首都」周休假日11、12日，在嘉市府文化局音樂廳、文化廣場登場，上午市府宣傳活動以火熱街舞秀揭幕，市長黃敏惠與貴賓為全台首座街舞雕像揭幕，宣布街舞首都活動熱鬧登場，包括國際對抗賽、街舞爭霸戰、街舞市集派對及街舞工作坊，邀請民眾來嘉體驗街舞熱血氛圍。

明起到12日陸續有街舞彩妝、穿搭、攝影及塗鴉課程，免費報名參加，10日晚間有加拿大、烏克蘭國際級舞者授課，11、12日文化廣場多元街舞演出，還有街舞市集。壓軸「國際對抗賽」，由曾獲2018台灣區紅牛盃冠軍與2022霹靂舞世界錦標賽國手選拔冠軍的張威榕 (Willy ROC），)對抗烏克蘭曾獲國際V1霹靂舞錦標賽冠軍的ROBIN。雙方首次賽場碰面，將碰撞精彩火花，讓活動帶向高潮。

近年嘉市街舞散發強大能量，培育許多街舞運動好手，將街舞首都名氣推廣到國際，2024年巴黎奧運將街舞納入賽事，國手摩拳擦掌準備，嘉市街舞首都邁入第三屆，今年邀請上一屆出賽為嘉市贏得佳績的羅國銓作舞蹈總監，規畫國際對抗賽，邀集國際級專業選手來嘉切蹉舞藝。

街舞爭霸戰三大賽事：Breaking Battle、Freestyle Battle、K-POP即播即跳等，以多元形式呈現，兼具廣度與深度，黃敏惠歡迎各地街舞愛好者參賽，有優渥獎金，培育街舞好手，能讓民眾觀賞國際級演出，透過網路直播推廣國際，街舞是舞蹈也是藝術，如同寫下嘉農傳奇的吳明杰投手雕像樹立噴水圓環，成為嘉市重要地標，期待未來也能將街舞銅像立在嘉市，樹立街舞銅像與街舞首都的未來。

羅國銓見證街舞銅像揭幕，感動說彷彿夢想成真，從過去跳舞家人反對，到現在獲得大家支持，感謝勇媽市長及文化局大力支持。2023街舞首都活動內容將陸續公布，詳情請至：嘉義+1 We Chiayi粉絲團https://www.facebook.com/WECHIAYI。

「2023街舞首都」周休假日在嘉市府文化局音樂廳、文化廣場登場，上午市府宣傳活動以火熱街舞秀揭幕，市長黃敏惠與貴賓為全台首座街舞雕像揭幕，宣布街舞首都活動熱鬧登場。圖／嘉市府提供
「2023街舞首都」周休假日在嘉市府文化局音樂廳、文化廣場登場，上午市府宣傳活動以火熱街舞秀揭幕，市長黃敏惠與貴賓為全台首座街舞雕像揭幕，宣布街舞首都活動熱鬧登場。圖／嘉市府提供
「2023街舞首都」周休假日在嘉市府文化局音樂廳、文化廣場登場，上午市府宣傳活動以火熱街舞秀揭幕，市長黃敏惠與貴賓為全台首座街舞雕像揭幕，宣布街舞首都活動熱鬧登場。圖／嘉市府提供
「2023街舞首都」周休假日在嘉市府文化局音樂廳、文化廣場登場，上午市府宣傳活動以火熱街舞秀揭幕，市長黃敏惠與貴賓為全台首座街舞雕像揭幕，宣布街舞首都活動熱鬧登場。圖／嘉市府提供
「2023街舞首都」周休假日在嘉市府文化局音樂廳、文化廣場登場，上午市府宣傳活動以火熱街舞秀揭幕，市長黃敏惠與貴賓為全台首座街舞雕像揭幕，宣布街舞首都活動熱鬧登場。圖／嘉市府提供
「2023街舞首都」周休假日在嘉市府文化局音樂廳、文化廣場登場，上午市府宣傳活動以火熱街舞秀揭幕，市長黃敏惠與貴賓為全台首座街舞雕像揭幕，宣布街舞首都活動熱鬧登場。圖／嘉市府提供

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