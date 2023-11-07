梅山鄉山上遠眺璀燦奪目西螺高空煙火 流星劃破夜空盡收眼底
睽違3年雲林縣西螺福興宮太平媽祖遶境大會，今年復辦，4日晚起駕展開為期9天8夜，高空煙火璀燦奪目，吸引大批遊客觀賞，攝影達人、嘉義縣國小退休校長張文良開車上海拔千餘公尺的梅山鄉龍眼村龍興宮，觀賞拍攝西螺高空焰火夜景，讓人驚豔，又幸運地拍下流星劃破夜空天文美景。
張文良說，4日晚間在龍眼村龍興宮觀景平台，等西螺大橋煙火時，突然在9點零6分，發現雲林縣褒忠馬鳴山鎮安宮五年千歲祖廟正在施放煙火，比西螺大橋高空煙火還早，趕緊拿大砲相機把對準西螺大橋的相機調整方向，煙火特色是風火輪。
拍完高空煙火，在梅山鄉龍眼村星空，看到一顆流星，拿準相機拍到劃破夜空星！張文良表示，他在龍眼村很少拍星空，沒想到的星空吸引他拍！一開始拍雲嘉南平原夜景上方的夏季大三角，另一部相機拍仙后座那區，竟然拍到流星，後來把相機撤下來龍興宮不遠公路暗處，目標鎖定獵戶座與金牛座，後來冬季大三角也出現了。
張文良說，龍興宮觀景平台是知名夜拍景點，是欣賞雲嘉平原夜景的好去處，無遮蔽物，龍興宮是當地信仰中心，主祀玄天上帝，寺廟後方觀景台連接步道，分別通往二尖山和馬鞍山，眼前展開的是古坑鄉與雲嘉平原，能見度高時，台灣海峽也清晰可見。
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