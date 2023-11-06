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短影音風行限制級難防 嘉市府：加強親子教育

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市議員郭定緯擔憂青少年間短影音盛行，限制級難防。圖／市議員郭定緯提供
嘉義市議員郭定緯擔憂青少年間短影音盛行，限制級難防。圖／市議員郭定緯提供

短影音盛行，青少年間流行的「抖音」、「小紅書」，但有許多內容都是限制級，議員要求嘉義市教育處應該教導孩子正確網路使用，提升孩子對網路內容的判讀力。市府教育處長郭添財表示，上網觀看大都是在校外，會加強宣導親子教育要家長多關心孩子觀看內容。

市議員郭定緯質詢教育處表示，根據2022年國家發展委員會網路沉迷研究調查顯示，12歲至17歲的國高中生網路沈迷的比例高達9.6%，他指出青少年過度使用網路，會較難自我控制，造成學業、人際關係、身心健康、家庭互動上的負面影響，要求教育處正視學生網路使用情形，並加強家長的網路素養。

郭定緯表示，2021年教育部提出「班班有網路，生生有板的」口號，目的是期望每個班級都能透過網路學習，但是隨之而來的是校園智慧手機、平板浮濫使用的問題，越來越難管控。

郭定緯說，尤其近期短影音盛行，青少年間流行的「抖音」、「小紅書」，其內容許多都是限制級；青少年間容易產生模仿行為，即便App本身有分級審查機制，但作用不大，還是一堆孩子在瀏覽，即便政府要求業者自律，但因為網路快速傳播，往往政策趕不上流行。

郭定緯指出，網路就是潘朵拉的盒子，一打開，使用不正確就會出現網路成癮、睡眠不足、親子互動減少、視力退化，甚至還可能出現自拍外流、性剝削的風險，都會侵蝕孩子寶貴的青春。

他要求教育處，應該教導孩子們正確網路使用，提升孩子對網路內容的判讀力，才能讓孩子合理、合法的暢遊網路世界。

教育處長郭添財表示，會上網觀看短影音大都是在校外，會加強宣導親子教育要家長多關心孩子觀看內容是否合適，並避免網路成癮。

市議員郭定緯表示，青少年間流行的「抖音」、「小紅書」，其內容許多是限制級。圖／市議員郭定緯提供
市議員郭定緯表示，青少年間流行的「抖音」、「小紅書」，其內容許多是限制級。圖／市議員郭定緯提供
嘉義市議員郭定緯擔憂青少年間短影音盛行，限制級難防。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員郭定緯擔憂青少年間短影音盛行，限制級難防。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員郭定緯（右）於市議會質詢教育處長郭添財（左）要求教育處，應該教導孩子們正確網路使用。圖／市議員郭定緯提供
嘉義市議員郭定緯（右）於市議會質詢教育處長郭添財（左）要求教育處，應該教導孩子們正確網路使用。圖／市議員郭定緯提供

網路成癮 親子教育

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