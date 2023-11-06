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台南青山漁港堤岸水母大爆發 倒立水母密集令人頭皮發麻

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市將軍區青山漁港日來發現大批倒立水母，在地方引發話題。圖 ／民眾提供
台南市將軍區青山漁港日來發現大批倒立水母，在地方引發話題。圖 ／民眾提供

台南市將軍區青山漁港日來發現大批倒立水母，長達8公尺的堤岸邊滿滿都是，數量驚人，讓不少人嚇傻。這也是數天前民眾在青鯤鯓扇形鹽田發現水母後再現，居民議論紛紛。

當地居民陳麗秋日前在扇形鹽田一處鹽灘發現倒立水母，粉紅色、如花盛開般的外觀特色，讓人十分驚奇，但數量僅零星。

陳麗秋說，經南縣區漁會青山漁港主任周朝壽告知，倒立水母也出現在鯤鯓國小後方青山漁港堤岸，她到現場發現堤防8公尺幾乎都是，鄰居們連日來爭相目睹。也有人說，雖然水母在青山漁港發現不是啥新鮮事，但一次數量怎麼多，多得數不清，還是頭一遭。

鯤溟里里長周吉明也說，小時候曾在青山漁港看過水母，大都是常見的透明水母，這次第一次看到粉紅色的倒立水母，附近居民大家都很好奇，懷疑可能是隨著潮汐漲退進入青山漁港，詳細情形仍待專家學者解惑。

台南市將軍區青山漁港日來發現大批倒立水母，在地方引發話題。圖 ／民眾提供
台南市將軍區青山漁港日來發現大批倒立水母，在地方引發話題。圖 ／民眾提供

水母 倒立 粉紅色

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